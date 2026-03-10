أفادت مصادر على اطلاع لصحيفة “اللواء”، بأن اللحظة الحالية ليست لحظة مبادرات ولا تسويات، بل لحظة مواجهة مفتوحة…وفقا لمصادر سياسية قريبة من الحزب، فان لا وقت الان للحديث عن مبادرات، والكلمة للميدان فقط.

