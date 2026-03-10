الميادين: في كمين محكم... المقاومة في لبنان تدمر 3 دبابات "ميركافا" إسرائيلية في الخيام
source: الميادين
الميادين: المقاومة الإسلامية تدمر 3 دبابات "ميركافا" إسرائيلية في الخيام، وتستهدف ثكنة "يفتاح" وقاعدة "غيفع".
المقاومة في لبنان:
يواصل مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، تصديهم لمحاولات توغّل الاحتلال الإسرائيلي، حيث شهدت الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام جنوبي لبنان اشتباكات ضارية في محيط المعتقل فجر اليوم الثلاثاء.
ونجحت المقاومة في تدمير ثلاث دبابات "ميركافا" عبر استدراج قوات العدو إلى كمائن محكمة واستهداف فرق الإخلاء بالأسلحة المناسبة، ما أدّى لاحتراق الآليات ووقوع إصابات مؤكدة، وفق بيان نشره الإعلام الحربي للمقاومة.
بالتوازي، استهدف مجاهدو المُقاومة عند الساعة 02:45 (بتوقيت بيروت) من فجر الثلاثاء الموقع المستحدث في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخيّة. واستهدفت المقاومة مربض المدفعية التابع للعدو الإسرائيلي في محيط موقع العباد بصلية صاروخية.
وضربت المقاومة تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية مقابل بلدة عيترون الحدودية بصلية صاروخية. وكذلك استهدفت الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدودية بصلية صاروخية.
وفي السياق نفسه، استهدف مجاهدو المُقاومة عند الساعة 01:30 من فجر الثلاثاء، ثكنة "يفتاح" بصلية صاروخيّة.
وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة أنّ مجاهديها استهدفوا فجر الثلاثاء، قاعدة "غيفع" الإسرائيلية للتحكّم بالمسيّرات شرق مدينة صفد المحتلّة، بصلية صاروخيّة نوعيّة.
وبصلية صاروخيّة، استهدفت المُقاومة الإسلاميّة، فجر اليوم، تجمّعاً لجنود وآليّات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في الموقع المستحدث في بلدة مركبا.
كما طالت الصليات الصاروخية والنوعية مربض مدفعيّة قرب موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة، وتجمّعاً لقوّات "الجيش" الإسرائيلي عند مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس الحدوديّة.
كذلك، استهدفت المقاومة بقذائف المدفعية تجمّعاً لجنود العدوّ الإسرائيليّ في منطقة الخانوق في قرية عيترون.
06 :53
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: البنتاغون يستعين بمخزونه من صواريخ باتريوت في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (الميادين)
06 :52
الجمهورية: هجوم مشبوه يستهدف قائد الجيش (الجمهورية) تتمة
06 :46
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
06 :37
رويترز: شركات الطيران تبدأ رفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع أسعار الوقود
06 :35
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2026 تتمة
06 :28
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2026 تتمة
قذائف من لبنان باتجاه سرغايا... وهذا ما قاله الجيش السوري
المقاومة: استدراج قوّات العدوّ إلى نقطة كمين محكم أثناء محاولتهم سحب قتلاهم
اللجنة المركزية للاعلام في التيار: تأجيل العشاء التمويلي السنوي والمؤتمر الوطني العام
"أكسيوس": قائد الجيش قاوم ضغط الحكومة!
هيئة قضاء بعبدا رداً على ألان عون: الهروب إلى الأمام لا يصنع شرعية ولا ينفي انتحال صفة نائب عمن سرق اصوات الناس
اجتماع للأحزاب الأرمنية في برج حمود: إدانة للعدوان على لبنان
المقاومة مصممة .. رعد:" لا حياة لمن تنادي"!
حزب الله لايزال خارج التواصل .. والكلمة للميدان الآن !
خاص - يعقوبيان وعدت بدعم التمديد لسنتين ثم عادت عن قرارها؟
"اليونيفيل" سترافق غدا المدنيين للخروج من علما الشعب
تهديد إلى سكان مزرعة العاقبية!
خاص - رعد يطلّ اليوم: لا تصعيد داخلي والتواصل قائم مع بري
عون تعليقًا على قرار التمديد: فقط في لبنان!
باسيل: تبقى كلمات الأب بيار محفورة في أذهاننا
بيان "للحزب"... هذا ما جاء فيه!
شو الوضع؟ الحملة الموجّهة خارجياً على الجيش تجازف برهاناتٍ سوداء... والمجلس يستريح على التمديد الطويل
إنذار من الأمن الداخلي للمواطنين الذين يبيتون على كورنيش الرملة البيضاء؟
تعميم صورة المفقود عبد الله محمود بدر الدين... هل شاهدتموه؟
ريكاردو كرم ينعي الأب الشهيد بيار الراعي: كم هو مُفجع ومؤلم هذا الخبر!
بالصور - هذا ما استهدفه "الحزب" في إسرائيل!
الجمهورية: هجوم مشبوه يستهدف قائد الجيش
10 March 2026
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2026
10 March 2026
خطر خفي بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن يجعلك "أسوأ حالا"!
10 March 2026
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2026
10 March 2026
الأخبار: السلطة تستجدي التفاوض مقابل إهمال اميركي لعون وسلام
10 March 2026
ترامب: إيران تمتلك صواريخ "توماهوك" الأميركية
10 March 2026
التايمز: بريطانيا تتريث في إرسال حاملة طائرات للشرق الأوسط
10 March 2026
اليابان: وكالة الطاقة الدولية طالبت بـ«سحب منسق» للمخزونات
-
الأخبار: ترامب يصوغ سردية «انتصار»: تمهيدٌ لإنهاء الحرب؟
-
10 March 2026
"آمل أن يشتت خصومي".. سابالينكا تخوض المباريات وفي يدها 800 ألف دولار
10 March 2026