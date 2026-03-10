الميادين: المقاومة الإسلامية تدمر 3 دبابات "ميركافا" إسرائيلية في الخيام، وتستهدف ثكنة "يفتاح" وقاعدة "غيفع".

المقاومة في لبنان:



يواصل مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، تصديهم لمحاولات توغّل الاحتلال الإسرائيلي، حيث شهدت الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام جنوبي لبنان اشتباكات ضارية في محيط المعتقل فجر اليوم الثلاثاء.



ونجحت المقاومة في تدمير ثلاث دبابات "ميركافا" عبر استدراج قوات العدو إلى كمائن محكمة واستهداف فرق الإخلاء بالأسلحة المناسبة، ما أدّى لاحتراق الآليات ووقوع إصابات مؤكدة، وفق بيان نشره الإعلام الحربي للمقاومة.



بالتوازي، استهدف مجاهدو المُقاومة عند الساعة 02:45 (بتوقيت بيروت) من فجر الثلاثاء الموقع المستحدث في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخيّة. واستهدفت المقاومة مربض المدفعية التابع للعدو الإسرائيلي في محيط موقع العباد بصلية صاروخية.



وضربت المقاومة تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية مقابل بلدة عيترون الحدودية بصلية صاروخية. وكذلك استهدفت الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدودية بصلية صاروخية.



وفي السياق نفسه، استهدف مجاهدو المُقاومة عند الساعة 01:30 من فجر الثلاثاء، ثكنة "يفتاح" بصلية صاروخيّة.



وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة أنّ مجاهديها استهدفوا فجر الثلاثاء، قاعدة "غيفع" الإسرائيلية للتحكّم بالمسيّرات شرق مدينة صفد المحتلّة، بصلية صاروخيّة نوعيّة.



وبصلية صاروخيّة، استهدفت المُقاومة الإسلاميّة، فجر اليوم، تجمّعاً لجنود وآليّات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في الموقع المستحدث في بلدة مركبا.



كما طالت الصليات الصاروخية والنوعية مربض مدفعيّة قرب موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة، وتجمّعاً لقوّات "الجيش" الإسرائيلي عند مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس الحدوديّة.



كذلك، استهدفت المقاومة بقذائف المدفعية تجمّعاً لجنود العدوّ الإسرائيليّ في منطقة الخانوق في قرية عيترون.