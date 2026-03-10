المقاومة في لبنان:

قام مجاهدونا باستدراج قوّات العدوّ إلى نقطة كمين محكم في أثناء محاولتهم سحب قتلاهم من أرض المعركةولدى وصول قوات العدو إلى نقطة المقتل استهدفهم المجاهدون بالأسلحة المناسبة محقّقين إصابة مباشرة لدبّابة "ميركافا" هي الثالثة في هذا الاشباك المستمرّ وشُوهدت كما التي قبلها تحترق.المجاهدون خاضوا اشتباكات ضارية مع القوّة الإسرائيليّة المتقدّمة وما زالت هذه الاشتباكات مستمرًّة.