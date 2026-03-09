كشفت "أكسيوس" نقلاً عن مصادر ما يلي :" قائد الجيش اللبناني (العماد رودلف هيكل ) قاوم ضغط الحكومة ورفض نشر القوات ضد حزب الله ، بينما تستمر الاشتباكات الفعلية .



موقفه (لقائد الجيش ) زاد التوتر مع رئيس الحكومة نواف سلام وجلب ضغطا من كل من الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن على الرئيس عون لإقالته."