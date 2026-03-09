اجتماع للأحزاب الأرمنية في برج حمود: إدانة للعدوان على لبنان
-
09 March 2026
-
30 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
عقد ممثلو قيادات الأحزاب الأرمنية اللبنانية الثلاث: الهنشاك ، والطاشناك، والرامغافار، اجتماعاً مساء يوم الاثنين ٩ آذار ٢٠٢٦، في مقر حزب الطاشناق في برج حمود.
وبعد استعراض التطورات، شجب المجتمعون موقف المجتمع الدولي إزاء استمرار الجرائم المروعة التي ترتكب بحق لبنان واللبنانيين، وتركه دولة لبنان وشعبه في مواجهة آلة الحرب الاسرائيلية الهمجية العنصرية التي تدمّر الحجر والبشر. وتُقدّم المجتمعون بأحرّ التعازي من ذوي الشهداء، متمنين للجرحى الشفاء العاجل.
وأطلع المجتمعون على الإجراءات التي تتخذها السلطات الرسمية وهيئات المجتمع المدني لتأمين حاجات النازحين. وناشدوا هيئات الاغاثة الأرمنية تنسيق وتوحيد جهودها في هذه الظروف، والتخطيط لإجراءات احترازية في سبيل التخفيف من حدّة الأزمة ووطأتها.
وناشد المجتمعون سائر القوى والفعاليات تهدئة وخفض حدة السجالات في هذه الظروف، درءًا لمخاطر شتّى تفاقم المآسي التي تتسبب بها الحرب.
وأعرب الإجتماع عن تأييده الجهود التي يبذلها لبنان الرسمي على الصعد السياسية والدبلوماسية، لوقف العدوان المتمادي على أرضه وشعبه وسيادته.
حفظ الله لبنان وشعبه.
-
Just in
-
21 :50
غارة إستهدفت مدينة بنت جبيل
-
21 :49
«تسنيم»: بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية للحرس الثوري تحت إشراف القائد الأعلى مجتبى خامنئي
-
21 :46
حزب الله: قصفنا موقع "العبّاد" مقابل بلدة حولا الحدودية بصلية صاروخية
-
21 :44
الكرملين: بوتين طرح مع ترامب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة
-
21 :43
مستشار الشؤون الخارجية الإيرانية: لم يعد هناك مجال للدبلوماسية، استعدوا لحرب طويلة
-
21 :37
نادي قضاة لبنان: إحالة القاضي عباس جحا إلى التفتيش القضائي تشكّل فضيحة ومسًّا بهيبة القضاء
-
-
Other stories
-
-
-
"أكسيوس": قائد الجيش قاوم ضغط الحكومة!
-
هيئة قضاء بعبدا رداً على ألان عون: الهروب إلى الأمام لا يصنع شرعية ولا ينفي انتحال صفة نائب عمن سرق اصوات الناس
-
المقاومة مصممة .. رعد:" لا حياة لمن تنادي"!
-
حزب الله لايزال خارج التواصل .. والكلمة للميدان الآن !
-
EXCLUSIVE
خاص - يعقوبيان وعدت بدعم التمديد لسنتين ثم عادت عن قرارها؟
-
"اليونيفيل" سترافق غدا المدنيين للخروج من علما الشعب
-
تهديد إلى سكان مزرعة العاقبية!
-
EXCLUSIVE
خاص - رعد يطلّ اليوم: لا تصعيد داخلي والتواصل قائم مع بري
-
عون تعليقًا على قرار التمديد: فقط في لبنان!
-
باسيل: تبقى كلمات الأب بيار محفورة في أذهاننا
-
بيان "للحزب"... هذا ما جاء فيه!
-
شو الوضع؟ الحملة الموجّهة خارجياً على الجيش تجازف برهاناتٍ سوداء... والمجلس يستريح على التمديد الطويل
-
إنذار من الأمن الداخلي للمواطنين الذين يبيتون على كورنيش الرملة البيضاء؟
-
تعميم صورة المفقود عبد الله محمود بدر الدين... هل شاهدتموه؟
-
ريكاردو كرم ينعي الأب الشهيد بيار الراعي: كم هو مُفجع ومؤلم هذا الخبر!
-
بالصور - هذا ما استهدفه "الحزب" في إسرائيل!
-
قرار صادر عن رئيس الجامعة اللبنانية... عودة إلى التّعليم؟
-
طوارىء الصحة: الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 الحالي ارتفعت... هذا ما بلغته!
-
هيئة قضاء مرجعيون في التيار تنعي كاهن رعية القليعة
-
الرئيس بري: لا أحد يفكر في المسّ بالجيش اللبناني من الجندي إلى القائد!
-
-
Just in
-
21 :50
غارة إستهدفت مدينة بنت جبيل
-
21 :49
«تسنيم»: بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية للحرس الثوري تحت إشراف القائد الأعلى مجتبى خامنئي
-
21 :46
حزب الله: قصفنا موقع "العبّاد" مقابل بلدة حولا الحدودية بصلية صاروخية
-
21 :44
الكرملين: بوتين طرح مع ترامب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة
-
21 :43
مستشار الشؤون الخارجية الإيرانية: لم يعد هناك مجال للدبلوماسية، استعدوا لحرب طويلة
-
21 :37
نادي قضاة لبنان: إحالة القاضي عباس جحا إلى التفتيش القضائي تشكّل فضيحة ومسًّا بهيبة القضاء
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
"أكسيوس": قائد الجيش قاوم ضغط الحكومة!
-
-
-
09 March 2026
-
هيئة قضاء بعبدا رداً على ألان عون: الهروب إلى الأمام لا يصنع شرعية ولا ينفي انتحال صفة نائب عمن سرق اصوات الناس
-
-
-
09 March 2026
-
المقاومة مصممة .. رعد:" لا حياة لمن تنادي"!
-
-
-
09 March 2026
-
حزب الله لايزال خارج التواصل .. والكلمة للميدان الآن !
-
-
-
09 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - يعقوبيان وعدت بدعم التمديد لسنتين ثم عادت عن قرارها؟
-
-
-
09 March 2026
-
بعد الكشف عن سلسلة هواتف «غالاكسي إس26»: ملحقات شحن مبهرة تناسب نمط الحياة السريع
-
-
09 March 2026
-
"اليونيفيل" سترافق غدا المدنيين للخروج من علما الشعب
-
-
-
09 March 2026
-
تهديد إلى سكان مزرعة العاقبية!
-
-
-
09 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - رعد يطلّ اليوم: لا تصعيد داخلي والتواصل قائم مع بري
-
-
-
09 March 2026
-
عون تعليقًا على قرار التمديد: فقط في لبنان!
-
-
-
09 March 2026