عقد ممثلو قيادات الأحزاب الأرمنية اللبنانية الثلاث: الهنشاك ، والطاشناك، والرامغافار، اجتماعاً مساء يوم الاثنين ٩ آذار ٢٠٢٦، في مقر حزب الطاشناق في برج حمود.

وبعد استعراض التطورات، شجب المجتمعون موقف المجتمع الدولي إزاء استمرار الجرائم المروعة التي ترتكب بحق لبنان واللبنانيين، وتركه دولة لبنان وشعبه في مواجهة آلة الحرب الاسرائيلية الهمجية العنصرية التي تدمّر الحجر والبشر. وتُقدّم المجتمعون بأحرّ التعازي من ذوي الشهداء، متمنين للجرحى الشفاء العاجل.

وأطلع المجتمعون على الإجراءات التي تتخذها السلطات الرسمية وهيئات المجتمع المدني لتأمين حاجات النازحين. وناشدوا هيئات الاغاثة الأرمنية تنسيق وتوحيد جهودها في هذه الظروف، والتخطيط لإجراءات احترازية في سبيل التخفيف من حدّة الأزمة ووطأتها.

وناشد المجتمعون سائر القوى والفعاليات تهدئة وخفض حدة السجالات في هذه الظروف، درءًا لمخاطر شتّى تفاقم المآسي التي تتسبب بها الحرب.

وأعرب الإجتماع عن تأييده الجهود التي يبذلها لبنان الرسمي على الصعد السياسية والدبلوماسية، لوقف العدوان المتمادي على أرضه وشعبه وسيادته.

حفظ الله لبنان وشعبه.