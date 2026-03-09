خاص - يعقوبيان وعدت بدعم التمديد لسنتين ثم عادت عن قرارها؟
بعد امتناع النائبين بولا يعقوبيان وميشال الدويهي عن التصويت على اقتراح التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين، علّقت مصادر نيابية بالقول إنّ يعقوبيان تعود مرّة جديدة إلى التعاطي بطريقة انتهازية. وأشارت إلى أنّها كانت قد وعدت النائب فراس حمدان بالتصويت لمصلحة التمديد لسنتين، فضلاً عن أنّها كانت من أبرز الداعمين والعاملين بقوّة على توقيع اقتراح القانون المتعلّق بالتمديد للفترة نفسها. وأضافت المصادر أنّ الموقف نفسه ينسحب أيضاً على النائب الدويهي، الذي كان من المؤيدين للاقتراح قبل أن يمتنع عن التصويت عليه.
21 :46
حزب الله: قصفنا موقع "العبّاد" مقابل بلدة حولا الحدودية بصلية صاروخية
-
21 :44
الكرملين: بوتين طرح مع ترامب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة
-
21 :43
مستشار الشؤون الخارجية الإيرانية: لم يعد هناك مجال للدبلوماسية، استعدوا لحرب طويلة
-
21 :37
نادي قضاة لبنان: إحالة القاضي عباس جحا إلى التفتيش القضائي تشكّل فضيحة ومسًّا بهيبة القضاء
-
21 :33
"سي بي إس" عن ترامب:
- السفن تعبر مضيق هرمز الآن وأفكر في السيطرة عليه
- نحن متقدمون بفارق كبير عن الإطار الزمني الأولي للحرب الذي قدرناه بـ 4 إلى 5 أسابيع
- الحرب الإيرانية انتهت إلى حد كبير وأفكر في شخص ما ليحل مكان خامنئي
- قد تنتهي الحرب مع إيران قريبًا
21 :31
معلومات الجديد: توافق على تعيين رئيس جديد للمحكمة العسكرية بعد أن طلب وزير الدفاع من قائد الجيش تعديل أعضاء المحكمة العسكرية الدائمة بعد تقديم اقتراح من المجلس العسكري
"أكسيوس": قائد الجيش قاوم ضغط الحكومة!
هيئة قضاء بعبدا رداً على ألان عون: الهروب إلى الأمام لا يصنع شرعية ولا ينفي انتحال صفة نائب عمن سرق اصوات الناس
اجتماع للأحزاب الأرمنية في برج حمود: إدانة للعدوان على لبنان
المقاومة مصممة .. رعد:" لا حياة لمن تنادي"!
حزب الله لايزال خارج التواصل .. والكلمة للميدان الآن !
"اليونيفيل" سترافق غدا المدنيين للخروج من علما الشعب
تهديد إلى سكان مزرعة العاقبية!
خاص - رعد يطلّ اليوم: لا تصعيد داخلي والتواصل قائم مع بري
عون تعليقًا على قرار التمديد: فقط في لبنان!
باسيل: تبقى كلمات الأب بيار محفورة في أذهاننا
بيان "للحزب"... هذا ما جاء فيه!
شو الوضع؟ الحملة الموجّهة خارجياً على الجيش تجازف برهاناتٍ سوداء... والمجلس يستريح على التمديد الطويل
إنذار من الأمن الداخلي للمواطنين الذين يبيتون على كورنيش الرملة البيضاء؟
تعميم صورة المفقود عبد الله محمود بدر الدين... هل شاهدتموه؟
ريكاردو كرم ينعي الأب الشهيد بيار الراعي: كم هو مُفجع ومؤلم هذا الخبر!
بالصور - هذا ما استهدفه "الحزب" في إسرائيل!
قرار صادر عن رئيس الجامعة اللبنانية... عودة إلى التّعليم؟
طوارىء الصحة: الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 الحالي ارتفعت... هذا ما بلغته!
هيئة قضاء مرجعيون في التيار تنعي كاهن رعية القليعة
الرئيس بري: لا أحد يفكر في المسّ بالجيش اللبناني من الجندي إلى القائد!
"أكسيوس": قائد الجيش قاوم ضغط الحكومة!
09 March 2026
هيئة قضاء بعبدا رداً على ألان عون: الهروب إلى الأمام لا يصنع شرعية ولا ينفي انتحال صفة نائب عمن سرق اصوات الناس
09 March 2026
اجتماع للأحزاب الأرمنية في برج حمود: إدانة للعدوان على لبنان
09 March 2026
المقاومة مصممة .. رعد:" لا حياة لمن تنادي"!
09 March 2026
حزب الله لايزال خارج التواصل .. والكلمة للميدان الآن !
09 March 2026
بعد الكشف عن سلسلة هواتف «غالاكسي إس26»: ملحقات شحن مبهرة تناسب نمط الحياة السريع
"اليونيفيل" سترافق غدا المدنيين للخروج من علما الشعب
-
تهديد إلى سكان مزرعة العاقبية!
-
EXCLUSIVE
خاص - رعد يطلّ اليوم: لا تصعيد داخلي والتواصل قائم مع بري
-
عون تعليقًا على قرار التمديد: فقط في لبنان!
-
