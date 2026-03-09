بعد امتناع النائبين بولا يعقوبيان وميشال الدويهي عن التصويت على اقتراح التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين، علّقت مصادر نيابية بالقول إنّ يعقوبيان تعود مرّة جديدة إلى التعاطي بطريقة انتهازية. وأشارت إلى أنّها كانت قد وعدت النائب فراس حمدان بالتصويت لمصلحة التمديد لسنتين، فضلاً عن أنّها كانت من أبرز الداعمين والعاملين بقوّة على توقيع اقتراح القانون المتعلّق بالتمديد للفترة نفسها. وأضافت المصادر أنّ الموقف نفسه ينسحب أيضاً على النائب الدويهي، الذي كان من المؤيدين للاقتراح قبل أن يمتنع عن التصويت عليه.