أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"بأن "اليونيفيل"، بناء على طلب رئيس بلدية علما الـشعب شادي الصياح، سترافق صباح الغد، المدنيين للخروج من البلدة.



وفي السياق، قال رئيس بلدية علما الشعب: "إن لجنة الميكانيزم أبلغت اليونيفيل والجيش اللبناني، اللذين بدورهما أبلغانا بضرورة إخلاء البلدة".