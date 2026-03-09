نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "أكس":

إنذار عاجل إلى سكان مزرعة العاقبيةسيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابينحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 مترالبقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر