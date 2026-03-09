أما وأنّ رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد سيطلّ بعد قليل، فقد أشارت مصادر متابعة إلى أنّ رعد لن يرفع سقف خطابه في مواجهة الدولة أو رئاستَي الجمهورية والحكومة. فحزب الله لا يريد افتعال مشكلة داخلية في هذه المرحلة، رغم التصعيد الذي صدر اليوم عن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في وجه الحزب، إذ إنّ اهتمامه حالياً منصبّ في مكان آخر، وتحديداً على المستوى العسكري في الحرب ضد إسرائيل.

ورجّحت المصادر أن يتطرّق رعد في كلمته إلى مسألة التمديد وحيثيات ما يجري على مستوى الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى طبيعة العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، علماً أنّ الوزير السابق محمد فنيش كُلِّف من قبل الحزب بالتواصل مع بري، من دون أن يعني ذلك أنّ باب التفاوض قد فُتح من قبل الحزب.