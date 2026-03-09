كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر "فيسبوك":



‏الكلام عن إقالة قائد الجيش غير واقعي. المشكلة في لبنان أن الجيش لا يستطيع الإصطدام بطائفة تمثل ثلث لبنان كما يطالب البعض كائناً من كان قائد الجيش.