ما حقيقة إقالة قائد الجيش؟
09 March 2026
5 mins ago
source: Al-Jadeed
أفادت معلومات "الجديد"، بأنه "لم يصل إلى لبنان أي طلب رسمي لإقالة قائد الجيش رودولف هيكل إلا أنّ هناك عدم رضى دولي عن أدائه خصوصاً بعد الإشكالية التي أثارها بيان الجيش عقب عملية الإنزال الإسرائيلي".
وكشفت المعلومات أيضاً، عن "عدم وجود إرادة حالياً لإقالة قائد الجيش لأن لبنان في حالة حرب ويُفضَّل تجنّب أي تغيير في قيادة المؤسسة العسكرية".
وقالت المعلومات: "نقاش داخلي يدور حول من قد يخلف قائد الجيش ويتمحور حول اسمَي مدير المختبرات العميد طوني قهوجي ومدير العمليات العميد جورج رزق الله إلا أنّ الرئيس عون يتمسّك ببقاء هيكل ويدعمه".
وأضافت أيضاً، أن "رئيس الحكومة نواف سلام سيلتقي قائد الجيش رودولف هيكل في السراي الحكومي لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية على أن يتطرقا أيضاً إلى البيان الأخير للجيش بعد عملية الإنزال الإسرائيلي".
Just in
15 :41
مسؤول إسرائيلي لواشنطن بوست: قلقون من أن يأمر نتنياهو بعملية برية واسعة في لبنان ولا نريد الانجرار لمستنقع
15 :35
الحرس الثوري: ضربنا بقوة الأسطول الخامس للبحرية الأميركية
15 :26
غارة إسرائيلية تستهدف الهرمل
15 :17
الادّعاء على علي برو تتمة
15 :12
عن انتخاب مجتبى خامنئي.. بيان لـ "الحزب" تتمة
15 :06
ماكرون: حزب الله عرّض لبنان للخطر وعلى إسرائيل وقف عملياتها وأؤكد للبنانيين دعمنا الكامل
Other stories
الادّعاء على علي برو
عن انتخاب مجتبى خامنئي.. بيان لـ "الحزب"
إخضاع إيران وتفجير لبنان
باسيل من مجلس النواب: التمديد تخطى الظروف الإستثنائية إلى مدة طويلة وهو معرض للطعن أمام المجلس الدستوري
مجزرة في جويا وطيردبا: 16 شهيدًا و40 جريحًا!
إصابة كاهن رعية وعدد من الأهالي... جنوبًا!
بيانٌ جديد لطيران الشرق الأوسط...
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
نائب يعايد برّي بعيد المعلّم!
كتيلي: التمديد للمجلس النيابي سنتين فضيحة دستورية...
بالفيديو: غارة عنيفة على طريق المطار
تعميم من وزارة التربية... هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟
معلوف: "يلّي ما بيحترم حالو بدك منو يحترم القانون والناس!"
بالصورة: غزل بين الكتائب و"الحزب" في المجلس!
بالصورة: أوّل ظهور لمحمد رعد!
الحكم على ثلاثة من عناصر "الحزب"... ماذا في التفاصيل؟
إقرار تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين بأكثرية 76 صوتًا!
موقف حازم للرئيس عون: التعرض للجيش وقائده مرفوض!
وديع عقل: ...عندما يصبح "البقاء في المنصب" أهم من بقاء الوطن والمواطن!
صحناوي: التمديد لمدة سنتين ليس حلاً بل هو مصادرة لإرادة الناس
الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يهاجمون تجمعات فلسطينية في الأغوار الشمالية
09 March 2026
العلماء يحللون أساطير "الأيض السريع" و"بطء الحرق"
09 March 2026
الادّعاء على علي برو
09 March 2026
عن انتخاب مجتبى خامنئي.. بيان لـ "الحزب"
09 March 2026
محكمة تلزم الحكومة الأميركية برد رسوم غير قانونية للشركات
09 March 2026
إخضاع إيران وتفجير لبنان
09 March 2026
انفجار عند مدخل السفارة الأميركية في أوسلو
09 March 2026
باسيل من مجلس النواب: التمديد تخطى الظروف الإستثنائية إلى مدة طويلة وهو معرض للطعن أمام المجلس الدستوري
09 March 2026
مجزرة في جويا وطيردبا: 16 شهيدًا و40 جريحًا!
09 March 2026
إصابة كاهن رعية وعدد من الأهالي... جنوبًا!
09 March 2026