صدرت عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة نهائية للغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدتي طيردبا وجويا قضاء صور وفق التالي:

طيردبا: 9 شهداء (البحث مستمر عن جثمان الشهيد التاسع) و17 جريحا

جويا: 7 شهداء و23 جريحا.