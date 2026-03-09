Tayyar Article
بالصورة: أوّل ظهور لمحمد رعد!
09 March 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
بعد الجدل الذي أحاط بمصير عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد بعد الانباء التي وردت في اليوم الأول من الحرب عن اغتياله، والبيان الذي صدر عنه لاحقًا من دون أن يظهر إلى العلن، ها هو يطلّ في المجلس النيابي مشاركًا في الجلسة، إلى جانب زملائه في الكتلة.
14 :09
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار.... تتمة
14 :09
نائب يعايد برّي بعيد المعلّم! تتمة
14 :04
رويترز: المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى إسرائيل لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين
14 :03
ربيع عواد للـOTV:
المقاومة خسرت الاجماع الذي كان حولها سابقًا وحروب الاسناد كانت أخطاء استراتيجية والعهد مسؤول عن واقع ما يحصل اليوم فلا خطاب قسم تم تطبيقه ولا البيان الوزاري
13 :56
غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية
13 :54
الإليزيه:
- ماكرون ناقش مع نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط وخاصة لبنان
- ماكرون طالب نتنياهو بالامتناع عن توسيع العمليات العسكرية في لبنان
