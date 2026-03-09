بعد الجدل الذي أحاط بمصير عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد بعد الانباء التي وردت في اليوم الأول من الحرب عن اغتياله، والبيان الذي صدر عنه لاحقًا من دون أن يظهر إلى العلن، ها هو يطلّ في المجلس النيابي مشاركًا في الجلسة، إلى جانب زملائه في الكتلة.