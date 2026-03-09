الحكم على ثلاثة من عناصر "الحزب"... ماذا في التفاصيل؟
09 March 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
أفادت معلومات للـLBCI أنّ "المحكمة العسكرية الدائمة حكمت على ثلاثة من عناصر حزب الله بغرامة مالية قدرها مليون وتسعمئة ألف ليرة لبنانية لكل منهم بجرم حيازة ونقل أسلحة غير مرخصة."
Just in
14 :09
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار.... تتمة
14 :09
نائب يعايد برّي بعيد المعلّم! تتمة
14 :04
رويترز: المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى إسرائيل لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين
14 :03
ربيع عواد للـOTV:
المقاومة خسرت الاجماع الذي كان حولها سابقًا وحروب الاسناد كانت أخطاء استراتيجية والعهد مسؤول عن واقع ما يحصل اليوم فلا خطاب قسم تم تطبيقه ولا البيان الوزاري
13 :56
غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية
13 :54
الإليزيه:
- ماكرون ناقش مع نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط وخاصة لبنان
- ماكرون طالب نتنياهو بالامتناع عن توسيع العمليات العسكرية في لبنان
كتيلي: التمديد للمجلس النيابي سنتين فضيحة دستورية...
بالفيديو: غارة عنيفة على طريق المطار
تعميم من وزارة التربية... هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟
معلوف: "يلّي ما بيحترم حالو بدك منو يحترم القانون والناس!"
بالصورة: غزل بين الكتائب و"الحزب" في المجلس!
بالصورة: أوّل ظهور لمحمد رعد!
إقرار تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين بأكثرية 76 صوتًا!
موقف حازم للرئيس عون: التعرض للجيش وقائده مرفوض!
وديع عقل: ...عندما يصبح "البقاء في المنصب" أهم من بقاء الوطن والمواطن!
صحناوي: التمديد لمدة سنتين ليس حلاً بل هو مصادرة لإرادة الناس
أبي خليل: نرفض التمديد لسنتين والشرعية الإستثنائية تنتهي مع الظرف الإستثنائي
عطالله عن الحملة على الجيش: قوة لبنان بمؤسساته الشرعية والتفاف شعبه حولها
القاضية غادة عون: هل فكر أحد باستدعاء شارل جبور؟!
التيار الوطني الحر يلغي الإفطار الجامع المقرر في ١١ آذار
"الرابطة المارونية": مسيحيو الجنوب يرفضون كل المحاولات الهادفة الى اقتلاعهم من جذورهم
سلام: مستعدون للمفاوضات مع إسرائيل برعاية دولية ولن نرضخ لابتزاز "الحزب"
الجيش الإسرائيلي: انذار عاجل إلى سكان لبنان
حزب الله ليس وحده.. لبنان ميدان لإسرائيل والحرس الثوري
تأجيل الانتخابات يُوقِعُ جعجع في «مشكل داخلي»: النواب يمددون لأنفسهم عامَين اليوم
القصة الكاملة لإنزال النبي شيت
