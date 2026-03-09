وديع عقل: ...عندما يصبح "البقاء في المنصب" أهم من بقاء الوطن والمواطن!
09 March 2026
24 mins ago
source: tayyar.org
كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر، المحامي وديع عقل على حسابه عبر منصة X التالي:
نفطٌ يحلق، حربٌ تدمّر، ودائع مسلوبة، مليونا نازحٍ سوري، ومليون مهجّرٍ لبناني... الاقتصاد اللبناني في مهبّ رياح التضخم والانكماش وانهيار القدرة الشرائية... والآتي أعظم!
الردّ الرسمي اليوم؟ جلسة تمديد "كراسي" النواب سنتين!
عندما يصبح "البقاء في المنصب" أهم من بقاء الوطن والمواطن!
Just in
12 :33
الجيش الإسرائيلي: تدمير أكثر من 16 طائرة نقل تابعة لفيلق القدس الإيراني قرب مطار طهران
12 :32
عدوان من مجلس النواب: بذلنا جهدًا كبيرًا للحؤول دون التمديد للمجلس النيابي
12 :26
الحكم على ثلاثة من عناصر "الحزب"... ماذا في التفاصيل؟ تتمة
12 :24
سامي الجميّل: ندائي إلى الرئيس برّي لفتح المجلس النيابي لمناقشة أولويات بما فيها الحرب القائمة والنزوح واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحكومة والجيش ورئيس الجمهورية لنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة
12 :21
غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت
12 :19
إقرار تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين بأكثرية 76 صوتًا! تتمة
الحكم على ثلاثة من عناصر "الحزب"... ماذا في التفاصيل؟
إقرار تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين بأكثرية 76 صوتًا!
موقف حازم للرئيس عون: التعرض للجيش وقائده مرفوض!
صحناوي: التمديد لمدة سنتين ليس حلاً بل هو مصادرة لإرادة الناس
أبي خليل: نرفض التمديد لسنتين والشرعية الإستثنائية تنتهي مع الظرف الإستثنائي
عطالله عن الحملة على الجيش: قوة لبنان بمؤسساته الشرعية والتفاف شعبه حولها
القاضية غادة عون: هل فكر أحد باستدعاء شارل جبور؟!
التيار الوطني الحر يلغي الإفطار الجامع المقرر في ١١ آذار
"الرابطة المارونية": مسيحيو الجنوب يرفضون كل المحاولات الهادفة الى اقتلاعهم من جذورهم
سلام: مستعدون للمفاوضات مع إسرائيل برعاية دولية ولن نرضخ لابتزاز "الحزب"
الجيش الإسرائيلي: انذار عاجل إلى سكان لبنان
حزب الله ليس وحده.. لبنان ميدان لإسرائيل والحرس الثوري
تأجيل الانتخابات يُوقِعُ جعجع في «مشكل داخلي»: النواب يمددون لأنفسهم عامَين اليوم
القصة الكاملة لإنزال النبي شيت
مخاوف من انفجار اجتماعي
التدريس في مهبّ العدوان: طروحات تصطدم بـ«الظروف المأساوية»
ترامب: أسعار النفط ستنخفض.. الحمقى فقط هم من يفكرون بطريقة مختلفة!
الجمهورية: "الحزب": الكلمة حالياً للميدان
الجمهورية: مسعى ديبلوماسي يسمح بوقف الحرب الإقليمية
عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2026
