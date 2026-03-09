كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر، المحامي وديع عقل على حسابه عبر منصة X التالي:



نفطٌ يحلق، حربٌ تدمّر، ودائع مسلوبة، مليونا نازحٍ سوري، ومليون مهجّرٍ لبناني... الاقتصاد اللبناني في مهبّ رياح التضخم والانكماش وانهيار القدرة الشرائية... والآتي أعظم!



​الردّ الرسمي اليوم؟ جلسة تمديد "كراسي" النواب سنتين!

عندما يصبح "البقاء في المنصب" أهم من بقاء الوطن والمواطن!

