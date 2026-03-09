"الرابطة المارونية": مسيحيو الجنوب يرفضون كل المحاولات الهادفة الى اقتلاعهم من جذورهم
09 March 2026
source: tayyar.org
استنكرت الرابطة المارونية ، "حادثة مقتل المواطن سامي يوسف غفري، من بلدة علما الشعب قضاء صور،حيث استهدفته مسيرة إسرائيلية أثناء عمله في أرضه، التي تقع داخل البلدة وبالقرب من الكنيسة، وعلى مرأى من أعين زوجته وأولاده".
واشارت في بيان الى ان "هذه الحادثة التي استهدفت مواطناً آمناً، كان قد خسر بيته في حرب الـ 2024 قرر البقاء في أرضه وبلدته مثل الكثيرين من أبناء بلدته وغيرها من البلدات الآمنة والمسالمة في الجنوب، تعبّر عن نوايا تهدف الى إفراغ الجنوب من أهله".
واعلنت انها "تتابع بقلق شديد ما آلت اليه الأوضاع وتطالب الدولة، والمجتمع الدولي بالعمل على حماية المدنيين حسب ما تنص عليه القوانين والأعراف الدولية، رافضة ان تكون البلدات الآمنة ممراً ومنطلقاً للأعمال الحربية التى تورطت بها جهات محلية لمصلحة أنظمة خارجية"، مؤكدة أن "مسيحيي الجنوب يرفضون كل المحاولات الهادفة الى اقتلاعهم من جذورهم".
وختمت معزية اهل علما الشعب وشقيقه النائب العام على ابرشية صور المارونية المونسنيور مارون غفري ، آملة ان "تكون شهادة الفقيد عنوان صمود لبلدته وللقرى الجنوبية كافة"، مؤكدة انها "ستقوم بالاتصالات اللازمة مع المراجع الأمنية والسياسية والدبلوماسية من اجل حماية الاهالي المتمسكين بأرضهم والرافضين النزوح من قراهم".
11 :05
القاضية غادة عون: هل فكر أحد باستدعاء شارل جبور؟! تتمة
11 :03
نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" يشاركون في الجلسة النيابية
10 :48
النائبة ندى البستاني للـLBCI:
- نحن مع تأجيل تقني فقط بسبب الظروف القاهرة ونرفض التمديد لسنتين
- التأجيل التقني بحسب الظروف أمّا التمديد لسنتين "هيك بتسرق صوت العالم ونحن ضده"
10 :47
المريضة غادة كنيعو بحاجة ماسة إلى دم من فئة O+ في مستشفى طراد- بيروت للمراجعة: 01369494
10 :43
الجيش الإسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات لاستهداف بنى تحتية للحزب في بيروت
10 :43
غارة معادية تستهدف الضاحية الجنوبية في هذه الاثناء
سلام: مستعدون للمفاوضات مع إسرائيل برعاية دولية ولن نرضخ لابتزاز "الحزب"
الجيش الإسرائيلي: انذار عاجل إلى سكان لبنان
حزب الله ليس وحده.. لبنان ميدان لإسرائيل والحرس الثوري
تأجيل الانتخابات يُوقِعُ جعجع في «مشكل داخلي»: النواب يمددون لأنفسهم عامَين اليوم
القصة الكاملة لإنزال النبي شيت
مخاوف من انفجار اجتماعي
التدريس في مهبّ العدوان: طروحات تصطدم بـ«الظروف المأساوية»
ترامب: أسعار النفط ستنخفض.. الحمقى فقط هم من يفكرون بطريقة مختلفة!
الجمهورية: "الحزب": الكلمة حالياً للميدان
الجمهورية: مسعى ديبلوماسي يسمح بوقف الحرب الإقليمية
عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2026
أسرار الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2026
الأخبار: المقاومة توسّع هجماتها وتطور أساليبها وتسقط مسيّرات
الديار: التمديد يمرّ اليوم
المقاومة: العدوّ يحاول مجددًا تنفيذ إنزال في النبي شيت
إسرائيل تعلن قصف بنى تحتية لحزب الله في بيروت
وزارة الصحة: استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 15 آخرين بجروح في حصيلة أولية للغارات "الإسرائيلية" على طيردبا
حزب الله: أسقطنا مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي
أمل أبو زيد: أكبر خطر على لبنان هو الاقتتال الداخلي لأنه نهاية للبنان
قوى الأمن تحذّر من محتالين يستغلّون النازحين عبر إعلانات سكن وهميّة
القاضية غادة عون: هل فكر أحد باستدعاء شارل جبور؟!
09 March 2026
التيار الوطني الحر يلغي الإفطار الجامع المقرر في ١١ آذار
09 March 2026
ترامب وصفه بالشخصية الضعيفة.. من هو المرشد الإيراني الجديد؟
09 March 2026
سلام: مستعدون للمفاوضات مع إسرائيل برعاية دولية ولن نرضخ لابتزاز "الحزب"
09 March 2026
الجيش الإسرائيلي: انذار عاجل إلى سكان لبنان
09 March 2026
حزب الله ليس وحده.. لبنان ميدان لإسرائيل والحرس الثوري
09 March 2026
تأجيل الانتخابات يُوقِعُ جعجع في «مشكل داخلي»: النواب يمددون لأنفسهم عامَين اليوم
09 March 2026
القصة الكاملة لإنزال النبي شيت
09 March 2026
مخاوف من انفجار اجتماعي
09 March 2026
التدريس في مهبّ العدوان: طروحات تصطدم بـ«الظروف المأساوية»
09 March 2026