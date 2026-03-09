مخاوف من انفجار اجتماعي
09 March 2026
3 mins ago
source: tayyar.org
إذا كان نفس العسكريين والقوى المعنية بالقتال طويلا، فإن نفس الناس وبخاصة في الداخل اللبناني لا يبدو كذلك، مع تعاظم أزمة النزوح وإعلان وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بالأمس أن عدد النازحين المسجلين تجاوز النصف مليون، ما يعني أن العدد الإجمالي يفوق ذلك بكثير.
وتخشى مصادر رسمية لبنانية من استمرار حركة النزوح بالوتيرة نفسها، ولا سيما باتجاه مناطق باتت محددة ومعروفة. وتشير هذه المصادر إلى أن «القلق يتعاظم في ظل ما يُتداول عن نية إسرائيلية بتوسيع العمليات في البقاع، ما قد يرافقه إصدار إنذارات لإخلاءات واسعة» مرجحة في حديث لـ«الديار» أن يندرج ذلك في إطار «خطة إسرائيلية لزيادة الضغط على البيئات الحاضنة، بما قد يفضي إلى إشكالات داخلية، وربما لاحقاً إلى مواجهات داخلية، وصولاً إلى خطر الانزلاق نحو حرب أهلية، وهو سيناريو تعتبره إسرائيل مثالياً».
Just in
09 :33
المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: توسيع الحرب ليس في مصلحة أحد وندين اعتداءات حزب الله على إسرائيل
09 :29
الخارجية الصينية: نعترض على أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول وندعو لاحترام سيادة إيران وأمنها وسلامة أراضيها
09 :18
مبعوث الصين لقضايا الشرق الأوسط: الصين على استعداد للانخراط بشكل مكثف مع جميع الأطراف للحفاظ على السلام في منطقة الخليج
09 :17
وكالة فارس عن رئيس المجلس الأعلى للمحافظات بإيران: انتخاب مجتبى خامنئي بداية مرحلة جديدة للثورة
09 :10
سلام: مستعدون للمفاوضات مع إسرائيل برعاية دولية ولن نرضخ لابتزاز "الحزب" تتمة
08 :57
الجيش الإسرائيلي: انذار عاجل إلى سكان لبنان تتمة
