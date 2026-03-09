بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

اكّد مصدر سياسي بارز قريب من «حزب الله» لـ«الجمهورية»، أن لا تواصل معه في طرح سياسي جدّي للحل، وانّ الكلمة حالياً للميدان.

ومن الواضح انّ الأميركي والإسرائيلي كذلك يتركان الميدان يتكلم، وكل ما يحصل على الضفاف من تسريب معلومات ومعطيات هو تضييع وقت او اجتهادات شخصية.

وتوقّع المصدر ان تطول المواجهة العسكرية التي ستحدّد الاتجاهات، وتحتاج إلى نَفَس طويل ومن يصرخ أولاً.

واكّد «أن لا خوف من مواجهة داخلية خصوصاً بين «حزب الله» والجيش اللبناني، وانّ الأمور لا تزال في بداياتها والمعركة مفتوحة، والخوف من حرب أهلية قد تدفع إسرائيل في اتجاهها إذا ما قرّرت توسيع الحرب إلى مستوى استهداف بنى تحتية للدولة وغيرها، أي الخروج عن أهداف المعركة مع «حزب الله». لذلك هناك حركة اتصالات داخلية ومع جهات خارجية مكثفة لتجنيب الوصول إلى هذا الحدّ».