إسرائيل تعلن قصف بنى تحتية لحزب الله في بيروت
09 March 2026
15 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة جوية على بيروت فجر الاثنين استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله .
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن قواته "قصفت بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في بيروت".
وسمع مراسل وكالة فرانس برس دوي انفجار قوي في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، فيما شوهدت سحب كثيفة من الدخان تتصاعد من المنطقة عقب الضربة.
