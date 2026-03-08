قوى الأمن تحذّر من محتالين يستغلّون النازحين عبر إعلانات سكن وهميّة
-
08 March 2026
-
22 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
صدر عن المديرية العامة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي: "تبيّن لمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية في الآونة الأخيرة، قيام أشخاص مجهولين بتنفيذ عمليات احتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلّين الظروف الصعبة التي يمرّ بها بعض المواطنين، ولا سيّما الذين اضطروا إلى النزوح من مناطقهم.
وتتمثّل هذه العمليات بقيام المحتالين بنشر إعلانات أو التواصل مباشرةً مع المواطنين، مدّعين قدرتهم على تأمين منازل أو شقق سكنية للإيجار. وبعد استدراج الضحايا وإيهامهم بتأمين المسكن، يعمدون إلى طلب تحويل مبالغ مالية مسبقة طعبر شركات تحويل الأموال تحت مسمّى «عربون» أو «رسوم حجز»، ليتبيّن لاحقاً أن هذه العروض وهمية، حيث ينقطع التواصل معهم فور استلام المبالغ المالية.
لذلك، تُحذّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي المواطنين من الانجرار وراء هذه الإعلانات المشبوهة، وتدعوهم إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية لأشخاص مجهولين قبل معاينة المسكن على أرض الواقع والتأكد من هوية المالك القانوني، تفادياً للوقوع ضحية عمليات نصب واحتيال.
كما تدعوهم إلى الإبلاغ عن أي محاولة مماثلة عبر خدمة «بلّغ» المتوافرة على الموقع الإلكتروني: https://isf.gov.lb أو من خلال تحميل التطبيق (App) العائد لقوى الأمن الداخلي على الهواتف الذكية، أو عبر الاتصال بأقرب مركز أمني".
-
Just in
-
22 :44
حزب الله: أسقطنا مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي تتمة
-
22 :42
سلسلة غارات على جويا وأطراف مزرعة مشرف
-
22 :37
أكسيوس عن مصادر: الولايات المتحدة تشعر بالاستياء من الضربات الإسرائيلية التي تستهدف الوقود في إيران
-
22 :36
أمل أبو زيد: أكبر خطر على لبنان هو الاقتتال الداخلي لأنه نهاية للبنان تتمة
-
22 :34
الأخبار: رصد ثلاث مروحيات انطلقت من جهة جبل الشيخ وحلقت على طول السلسلة الشرقية وصولاً إلى جرود عرسال
-
22 :17
وزارة الصحة اللبنانية: 8 شهداء جراء غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوبي البلاد
-
-
Other stories
-
-
-
حزب الله: استهدفنا كريات شمونة وموقع المرج بصليات صاروخية
-
بيان من بلدية صربا الجنوبية: هذه تفاصيل الضربة التي استهدفت أحد المنازل!
-
EXCLUSIVE
مقدمة الـ mtv خارج التداول الرسمي!
-
برّي ينفي ما أوردته إحدى القنوات
-
مريم البسّام لديما صادق: تهنئةٌ خاصّة إلى أكثرِ النساءِ دناءةً وطنية
-
درغام: زج الجيش في الخلافات الداخلية خطيئة قاتلة
-
من جذوركِ نحصد قادة (جومانا ناهض)
-
المتحدث باسم جيش العدو يكشف عن هوية المستهدفين في غارة الروشة
-
غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار: هذا هو العدد الاجمالي للنازحين المسجّلين
-
التوم تفقد مراكز الإيواء في بعلبك - الهرمل: الوقوف إلى جانب أهلنا واجب وطني
-
شقيق كاهن رعية بلدة جنوبية.. شهيداً !
-
من هم "قتلى" استهداف الفندق في الروشة ؟
-
مبادرة سياسية - ميدانية.. تفاوض مدني لبناني - إسرائيلي مباشر؟!
-
EXCLUSIVE
خاص - مرجع مصدوم.. عُدنا الى نقطة الصفر!
-
بعد تداول خبر "نقل جثمانين إيرانيين "… توضيح من فندق “كومفورت” !
-
باسيل في يوم المرأة العالمي : حيث تكونين تبقى جذور الأرض حيّة
-
قسطنطين: حذار من الخطيئة المميتة بالتماهي ولو من غير قصد مع مخطط تفجير لبنان
-
هذا ما حصل خلال أول محاكمة لعناصر من " الحزب "!
-
ما حقيقة خبر استهداف السفير الإيراني؟
-
إستشهاد عميد متقاعد في الجيش !
-
-
Just in
-
22 :44
حزب الله: أسقطنا مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي تتمة
-
22 :42
سلسلة غارات على جويا وأطراف مزرعة مشرف
-
22 :37
أكسيوس عن مصادر: الولايات المتحدة تشعر بالاستياء من الضربات الإسرائيلية التي تستهدف الوقود في إيران
-
22 :36
أمل أبو زيد: أكبر خطر على لبنان هو الاقتتال الداخلي لأنه نهاية للبنان تتمة
-
22 :34
الأخبار: رصد ثلاث مروحيات انطلقت من جهة جبل الشيخ وحلقت على طول السلسلة الشرقية وصولاً إلى جرود عرسال
-
22 :17
وزارة الصحة اللبنانية: 8 شهداء جراء غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوبي البلاد
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
حزب الله: أسقطنا مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي
-
-
-
08 March 2026
-
أمل أبو زيد: أكبر خطر على لبنان هو الاقتتال الداخلي لأنه نهاية للبنان
-
-
-
08 March 2026
-
حزب الله: استهدفنا كريات شمونة وموقع المرج بصليات صاروخية
-
-
-
08 March 2026
-
بيان من بلدية صربا الجنوبية: هذه تفاصيل الضربة التي استهدفت أحد المنازل!
-
-
-
08 March 2026
-
EXCLUSIVE
مقدمة الـ mtv خارج التداول الرسمي!
-
-
-
08 March 2026
-
برّي ينفي ما أوردته إحدى القنوات
-
-
-
08 March 2026
-
مريم البسّام لديما صادق: تهنئةٌ خاصّة إلى أكثرِ النساءِ دناءةً وطنية
-
-
-
08 March 2026
-
درغام: زج الجيش في الخلافات الداخلية خطيئة قاتلة
-
-
-
08 March 2026
-
من جذوركِ نحصد قادة (جومانا ناهض)
-
-
-
08 March 2026
-
المتحدث باسم جيش العدو يكشف عن هوية المستهدفين في غارة الروشة
-
-
-
08 March 2026