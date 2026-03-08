خاص tayyar.org-

غابت مقدّمة النشرة الرئيسية للـ mtv التي حملت عنوان "إلى متى يبقى الجيش مكتوف الأيدي؟" عن التداول عبر القنوات الإعلامية الرسمية، فيما تردد أنّ تعميماً حكومياً غير معلن طلب عدم إعادة نشرها أو اقتباسها.

وبحسب ما تسرّب في الأوساط الإعلامية، جاء هذا التوجّه في سياق محاولة رسمية لاحتواء تداعيات الخطاب الإعلامي المرتبط بالحرب والتوترات الداخلية، ولا سيما كل ما قد يُفهم منه انتقاد للمؤسسة العسكرية في ظروف بالغة الحساسية سياسياً ووطنياً.