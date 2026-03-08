صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما يلي : إن ما أوردته إحدى قنوات التلفزة اللبنانية في نشرة أخبارها وفي فقرة "المشهد السياسي" عن الرئيس نبيه بري عار من الصحة فإقتضى التوضيح .

وكانت قناة الجديد اوردت نقلا عن زوار بري أن "رئيس المجلس أبلغ عند منتصف الليل بخبر إطلاق الصواريخ وبعد الاتصالات التي أجراها طلب من حزب الله إصدار نفي وعدم تبني إطلاقها باتجاه إسرائيل لكن الرد جاء لاحقاً عبر بيان التبني"