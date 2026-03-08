مريم البسّام لديما صادق: تهنئةٌ خاصّة إلى أكثرِ النساءِ دناءةً وطنية
08 March 2026
source: tayyar.org
كتبت الإعلامية مريم البسّام عبر "اكس":
في اليوم العالمي للمرأة
تهنئةٌ خاصّة إلى أكثرِ النساءِ دناءةً وطنية
ديما صادق
لا تُنافسكِ امرأةٌ في الوضاعة والمهانة والخِسّةِ الأخلاقيّة يا امرأة.
تتنكّرين وتسخرين من دماءِ أهلِ بلدِكِ الذين يدافعون عن شرف الارض .
أتعرِفين مَن هم هؤلاء الخمسون شهيدًا (وليسوا قتلى كما وصفتِ)؟
هم أبناءُ القرى، وأولادُ العشائر، والجيشُ، والأمنُ العامّ، وكلُّهم مقاومون مع المقاومين.
سيذكُرُكِ التاريخُ كأسوأِ حاقدةٍ على بلادِكِ، في #اليوم_العالمي_للمرأة… وكلَّ يوم.
ولن يُنازِعَكِ على هذا اللقبِ أحد.
هنيئاً ودمتِ بهذه الضِّعة
( وتعني سقوط المكانة واشياء اخرى) بلا ما تفتشي .
