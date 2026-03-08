كتب المتحدث باسم جيش العدو افيخاي ادرعي عبر "اكس":

"جيش الدفاع قضى على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التاب لفيلق القدس في الحرس الثوري من خلال غارة جوية دقيقة في بيروت



خلال الليلة الماضية، هاجم سلاح البحرية بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية خمسة قادة من فيلق لبنان وفيلق فلسطين التابعين لفيلق القدس في الحرس الثوري، أثناء اجتماعهم في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت.



ويُعد فيلق لبنان في فيلق القدس محور اتصال مركزي بين حزب الله الإرهابي وإيران، حيث يعمل قادته على تنسيق أنشطة التنظيمات الإرهابية المختلفة في لبنان. وكان القادة الذين تم القضاء عليهم يروجون لنشاطات إرهابية في أنحاء لبنان، وكانوا يختبئون في فندق مدني.



يمكن الآن الكشف أنه في الغارة تم القضاء على ثلاثة قادة مركزيين في فيلق القدس هم كل من:



المدعو مجيد حسيني - كان مسؤولًا عن تحويل الأموال إلى أذرع النظام الإيراني في لبنان لتمويل نشاطات منظمة حزب الله الإرهابية، وفيلق لبنان، وفيلق فلسطين، ومنظمة حماس الإرهابية، وهيئات إرهابية تعمل انطلاقًا من لبنان. كما كان مسؤولًا عن تمويل وإنتاج وسائل قتالية لدعم النشاطات العسكرية لمنظمة حزب الله الإرهابية.



المدعو علي رضا بى ازار - شغل منصب قائد فرع الاستخبارات في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس. وكان يُعد مركز معرفة مهم في مجال البحث الاستخباري، وخلال تولي منصبه عمل على جمع معلومات استخبارية لصالح حزب الله الإرهابي.



المدعو أحمد رسولي - شغل منصب مسؤول الاستخبارات في فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس. وبحكم منصبه كان مسؤولًا عن جمع المعلومات الاستخبارية للمنظمات الفلسطينية الإرهابية في لبنان وقطاع غزة.



إضافةً إلى ذلك، قُتل المدعو حسين أحمدلو، وهو عنصر استخبارات كان يعمل على جمع معلومات عن إسرائيل لأغراض إرهابية، وأبو محمد علي، ممثل حزب الله الإرهابي في فيلق فلسطين والمسؤول عن التنسيق المستمر بين المنظمة وفيلق فلسطين.

