كشفت معلومات للـLBCI أن "القتلى" الذين سقطوا نتيجة الغارة على فندق "رمادا" في الروشة فجر اليوم هم 4 إيرانيين قد دخلوا الفندق بوثائق لا تعود لهم، بحيث تم الحجز لهم من قبل لبنانيين وكانوا مجتمعين في غرفة واحدة لحظة استهداف هذه الغرفة بمسيرة معادية.