خاص - مرجع مصدوم.. عُدنا الى نقطة الصفر!
08 March 2026
source: tayyar.org
ينقل زوار مرجع رفيع صدمته إزاء التطورات الدراماتيكية التي أشعلَت لبنان والمنطقة منذ اغتيال مرشد الثورة الإيرانية علي الخامنئي وإطلاق الصواريخ الستة باتجاه إسرائيل، ويعتبر أن الأحداث الأخيرة أعادت الملف اللبناني الى نقطة الصفر وربما ما دون الصفر، بعدما خطَت الحكومة خطوات نوعية باتجاه تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين والقرار 1701 والسعي مع الخماسية لإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها والإنسحاب من الأراضي المحتلة عبر التفاوض ضمن لجنة "الميكانيزم" الذي كان من المفترض أن تنعقد هذا الشهر.
16 :46
إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى ومحيطها
16 :44
مراسل المنار: مدينة قم الايرانية تتعرض لعدوان بغارات متتالية
16 :39
الغارتان على صيدا استهدفتا أطراف مخيم عين الحلوة
16 :38
وكالة فارس: الحرس الثوري استهدف بالصواريخ فجر اليوم موقعين لجماعات انفصالية في كردستان العراق
16 :37
غارتان اسرائيليتان على مدينة صيدا
16 :32
بالصور: إستشهاد مصمّم المعارك السينمائي اللبناني! تتمة
