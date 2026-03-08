ينقل زوار مرجع رفيع صدمته إزاء التطورات الدراماتيكية التي أشعلَت لبنان والمنطقة منذ اغتيال مرشد الثورة الإيرانية علي الخامنئي وإطلاق الصواريخ الستة باتجاه إسرائيل، ويعتبر أن الأحداث الأخيرة أعادت الملف اللبناني الى نقطة الصفر وربما ما دون الصفر، بعدما خطَت الحكومة خطوات نوعية باتجاه تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين والقرار 1701 والسعي مع الخماسية لإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها والإنسحاب من الأراضي المحتلة عبر التفاوض ضمن لجنة "الميكانيزم" الذي كان من المفترض أن تنعقد هذا الشهر.