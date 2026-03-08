كتب المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين: "جيشنا يتصرف بوعي فلا تحمّلوه مسؤولية تفسير قرار مجلس الوزراء بما يتوافق مع الأجندة المطلوبة . لتصدر الحكومة بوضوح ، القرار الذي تجتهدون في تفسيره و في ضوئه تحاسبون ... توريطنا في الحرب كان خطأً قاتلًا ، فحذار من الخطيئة المميتة بالتماهي ولو من غير قصد مع مخطط تفجير لبنان ."