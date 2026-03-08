weather logo
Tayyar Article

وزير الصحة: منذ بدء العدوان الأخير حتى الآن سُجل 394 شهيدًا بينهم 83 طفل و42 سيدة و1300 جريح بينهم 254 طفل و274 سيدة

  • 08 March 2026
  • 28 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

