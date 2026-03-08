أصدرت السفارة الإيرانية في بيروت بياناً، نفت فيه جملة وتفصيلاً الأنباء التي تداولتها بعض المنصات حول استهداف السفير الإيراني محمد رضا رؤوف شيباني في الغارة.

وقالت : "هذه الأخبار ليست سوى شائعات عارية من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة وتضخيم نتائج الهجوم الإسرائيلي".

