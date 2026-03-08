كتبت نائب رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي على منصة إكس:



"فكري اليوم مع كل بنت وصبية ومرأة مهجرة من الجنوب والضاحية والبقاع وخايفة على عيلتها وعلى مستقبلها وعم تتعرّض للمخاطر. وبالرغم من الخوف والخطر، بتبقى المرأة اللبنانية رمز الصمود والقدرة على التكيّف ومصدر قوة لعيلتها ومجتمعها حتى بأحلك الظروف. تحية لكل مرأة تركت بيتها وشغلها وذكرياتها وما فقدت الامل انو رح ترجع راسها مرفوع لتعمّر من جديد وتبقى بأرضها ليبقى لبنان."