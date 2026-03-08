كتب النائب السابق فارس سعيد:

يدهشني استسهال البعض انتقاد الجيش في هذا الظرف

إذا تفككّ الجيش هل تعلمون ماذا يحصل في لبنان؟

تصحيح الأمور يحصل بأروقة مغلقة و مع الرؤساء و القادة باجتماعات يومية و ليس بالهجوم على مؤسسّة ضامنة للسلم الاهلي.

واضاف: إذا كان من اخطاء فلتعالج داخل مراكز نفوذ الدولة