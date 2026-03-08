الثبات: دخول "مساعدات من الشام ... إلى طرابلس الشام" ... ماذا بعد فشل "إنزال النبي شيت"؟
-
08 March 2026
-
23 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
الثبات: حسان الحسن-
لم تبق المعلومات عن نشر المسلحين التكفيريين الأجانب، خصوصاً الأوزبك منهم، على الحدود اللبنانية - السورية، من الجهة الشمالية، والشمالية - الشرقية، مجرد خبرٍ عابرٍ مرّ على إحدى وسائل الإعلام، بل تصدرت هذه المعلومات العناوين الرئيسية في بعض الإعلام، نظرًا لخطورتها في ضوء توافر معطياتٍ لدى المعنيين في لبنان، "عن إمكان تحرك هؤلاء المسلحين التكفيريين باتجاه الأراضي اللبنانية في البقاع الشمالي، بأمر من الإدارة الأميركية، إذا شن العدو الصهيوني عدوانًا واسعًا على لبنان، في محاولةٍ لإشغال المقاومة عن دورها في صد هذا العدوان". ولم يلحظ صدور أي نفي رسمي، يدحض صحة المعلومات المذكورة أعلاه، الأمر الذي يضفي عليها الصدقية.
بالتزامن مع ذلك، كان لافتًا وصول شاحنات من المساعدات الغذائية إلى طرابلس في لبنان الشمالي، موّضبةً في صناديق كرتونيةٍ، مطبوع عليها رسم "العلم السوري" الجديد، مرفقًا بعبارة: "من الشام... إلى أهلنا في طرابلس الشام"، كتقدمةٍ من "رئيس سلطة الأمر الواقع في دمشق" الراهنة أبي محمد الجولاني.
ولا ريب أثارت هذه "المساعدات" ضجةً إعلاميةً وفي الأوساط السياسية والشعبية، خصوصًا لناحية التوقيت، أي أن وصول هذه "المساعدات" جاء مترافقًا مع تعزيز مواقع المسلحين التكفيريين الأجانب على الحدود اللبنانية - السورية من جهتي الشرق والشمال، فما هو الهدف الحقيقي من توزيع هذه "المساعدات" في عاصمة لبنان الشمالي في هذا التوقيت؟ هنا تلفت مصادر سياسية طرابلسية عليمة إلى أن "المساعدات المذكورة، وصلت من سورية إلى "جمعية البشائر" التي يرأسها المسؤول الأمني السابق في تيار المستقبل العقيد المتقاعد في الجيش اللبناني عميد حمود، وهذه "الجمعية" كانت تهتم بمساعدة النازحين السوريين إلى طرابلس ومحيطها، كتقديم الخدمات الطبية وسواها".
وتعقيبًا على كل ما ورد آنفًا، يقول مرجع سياسي شمالي وخبير في الحركات الاسلامية: "لا ريب، لهذه المساعدات بعد سياسي، مهما كانت العناوين إنسانية، ولكن في الوقت عينه، أخذت هذه المساعدات حيزًا مضخمًا في الأوساط السياسية والشعبية، وتحليلاتٍ لا تلامس الواقع الحقيقي"، على حد تعبيره. ويؤكد أن "الواقع السوري معقد جدًا في الوقت الراهن، إن لناحية الوضع في الجنوب، أي إقامة إدارة ذاتية في محافظة السويداء، وخروج بعض عناصر تنظيم "داعش" من سجون "قوات سوريا الديمقراطية- قسد، وانتقالهم إلى الداخل السوري، ثم تهديدهم "للسلطة في دمشق"، كذلك فإن الوضع في الساحل السوري، أشبه بـ "النار تحت الرماد، ولو بدا مستقرًا، أضف إلى ذلك، ضعف الإمكانات اللوجستية لدى مسلحي الجولاني، على اعتبار أن السلاح الذي استولت عليه من الجيش العربي السوري، هو روسي المنشأ، ولم تزوّد موسكو "سلطة دمشق" الراهنة بالسلاح والعتاد حتى الساعة"، ودائمًا بحسب معلومات المرجع.
ويلفت إلى أن "هناك سببًا أساسيًا يدعو المسلحين التكفيريين إلى التفكير مليًا قبل الانزلاق إلى أي مغامرةٍ غير محسوبةٍ، بالتالي الاعتداء على السيادة اللبنانية، لإنهم يدركون تمامًا أنهم سيلقون الرد المناسب، من أهالي البقاع وسواه، ولو حتى آزرهم العدو الصهيوني". أضف إلى ذلك، "الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه الشعب السوري، وسوى ذلك..."، يختم المرجع.
وتعقيبًا على ما ورد آنفًا، يؤكد مرجع في العلاقات الدولية وخبير في الشأن الاقليمي أن "قرار تقدم قوات الجولاني، إلى لبنان، يتطلب أمرًا تركيًا في شكلٍ خاص، وهذا غير متوافرٍ راهنًا"، بحسب معطيات الخبير. ويختم بالقول: "انتقال عدوى النظام السوري الجديد المتطرف، إلى دول المنطقة، لا يناسب أحدًا من الدول الاقليمية، بخاصة الخليجية، ولو حتى دعم بعضها هذا النظام، كأمرٍ واقعٍ".
ولكن يبقى الحدث الأبرز ، والحقيقة الملموسة التي تؤكد حضور المقاومة وبيئتها في كل مناطق تواجد المقاومين على امتداد الأراضي اللبنانية، هو نجاح هذه المقاومة في إيقاع قوة "كومندوسٍ" صهيونيةٍ في كمينٍ محكمٍ في بلدة النبي شيت البقاعية، في الساعات الفائت، وإلحاق الخسائر بها، وإفشال مهمته. وهذه رسالة واضحة لكل من تسوّله نفسه تكرار تجربة العدو عينها، سواء جاء من الجنوب أو من الشرق أو من أي جهةٍ.
-
Just in
-
05 :58
عدوان إسرائيلي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
05 :54
ترامب: لا توجد أي مؤشرات على أن روسيا تساعد إيران
-
05 :44
إعلام العدو: اطلاق صواريخ من ايران نحو جنوب اسرائيل
-
05 :41
النهار: إصطحاب الإسرائيليين لضابط الأمن العام أحمد شكر إلى النبي شيت (النهار) تتمة
-
05 :22
إعلام المقاومة: استهدفنا عند الساعة 03:50 من فجر اليوم الأحد تجمّعًا لجنود العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة الحدودي بصلية صاروخيّة
-
05 :13
lbci: طيران الإمارات: تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
-
-
Other stories
-
-
-
النهار: إصطحاب الإسرائيليين لضابط الأمن العام أحمد شكر إلى النبي شيت
-
سبوتنيك الدولية: شن حزب الله هجوماً على قواعد الدفاع الجوي والبحرية الإسرائيلية في حيفا بصواريخ دقيقة
-
عناوين الصحف ليوم الأحد 8 آذار 2026
-
الأنباء الكويتية: نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة بلغت 100%
-
إسرائيل تستهدف قادة بارزين تابعين للحرس الثوري في بيروت
-
4 شهداء و10 إصابات في عدوان إسرائيلي على فندق "رامادا" في الروشة في بيروت
-
سكاي نيوز عربية: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على فندق ببيروت
-
الميادين: 33 عملية للمقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع وقواعد وانتشار "جيش" الاحتلال
-
بالصورة - غارة استهدفت شقة داخل فندق رمادا في الروشة
-
افشال خطة تقدم لجيش العدو الإسرائيلي!
-
EXCLUSIVE
خاص- رسائل أميركية للبنان.. ١٥ يوماً للسلاح والسلام او إطلاق يد "اسرائيل"
-
التواصل مع " الحزب" مقطوع.. وشروط وقف الحرب: مرتفعة جداً!
-
EXCLUSIVE
خاص - حركة النزوح ضعيفة باتجاه الشمال.. ما السبب؟
-
باسيل: القوة القاهرة تكون على قدر مدة الحرب وإرتداداتها..
-
" هذا هو المطلوب ".. ماذا كشف هيكل عن عملية الإنزال؟
-
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... رسالة إلى النازحين!
-
ملاحقة أمين عام " الحزب" قضائياً؟! ما القصة؟
-
EXCLUSIVE
خاص - هذا ما تقوله مصادر أميركية عن التطورات الخطيرة!
-
"الخارجية" تستنكر استهداف "اليونيفيل": انتهاك خطير للقانون الدولي وللقرار 1701
-
سلام ترأس اجتماعا في السرايا الحكومية وتأكيد بأن المدينة الرياضية ستكون جاهزة ابتداءً من بعد ظهر اليوم
-
-
Just in
-
05 :58
عدوان إسرائيلي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
05 :54
ترامب: لا توجد أي مؤشرات على أن روسيا تساعد إيران
-
05 :44
إعلام العدو: اطلاق صواريخ من ايران نحو جنوب اسرائيل
-
05 :41
النهار: إصطحاب الإسرائيليين لضابط الأمن العام أحمد شكر إلى النبي شيت (النهار) تتمة
-
05 :22
إعلام المقاومة: استهدفنا عند الساعة 03:50 من فجر اليوم الأحد تجمّعًا لجنود العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة الحدودي بصلية صاروخيّة
-
05 :13
lbci: طيران الإمارات: تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
النهار: إصطحاب الإسرائيليين لضابط الأمن العام أحمد شكر إلى النبي شيت
-
-
-
08 March 2026
-
سبوتنيك الدولية: شن حزب الله هجوماً على قواعد الدفاع الجوي والبحرية الإسرائيلية في حيفا بصواريخ دقيقة
-
-
-
08 March 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأحد 8 آذار 2026
-
-
-
08 March 2026
-
الأنباء الكويتية: نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة بلغت 100%
-
-
-
08 March 2026
-
إسرائيل تستهدف قادة بارزين تابعين للحرس الثوري في بيروت
-
-
-
08 March 2026
-
سكاي نيوز عربية: دويّ انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو
-
-
-
08 March 2026
-
الميادين: حرس الثورة الإيراني يضرب مصفاة حيفا
-
-
-
08 March 2026
-
الرياض تحض طهران على الابتعاد عن الحسابات الخاطئة
-
-
-
08 March 2026
-
4 شهداء و10 إصابات في عدوان إسرائيلي على فندق "رامادا" في الروشة في بيروت
-
-
-
08 March 2026
-
سكاي نيوز عربية: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على فندق ببيروت
-
-
-
08 March 2026