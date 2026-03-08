سبوتنيك الدولية: شنت حركة "حزب الله" اللبنانية ضربات صاروخية دقيقة التوجيه على قاعدة ستيلا ماريس البحرية ومقر قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي في حيفا، وفقاً لبيانات صادرة عن الخدمة الصحفية للحركة.

وذكر أحد التقارير أن "مقاتلي المقاومة الإسلامية هاجموا أيضاً قاعدة ستيلا ماريس (وهي قاعدة استراتيجية للمراقبة والتحكم البحري على الساحل الشمالي) بوابل من الصواريخ الدقيقة في الساعة 8:00 مساءً يوم السبت 7 مارس 2026".

وأفاد بيان آخر بوقوع ضربات على رادارات القبة الحديدية في موقع كريات إليعازر، وهي قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية في حيفا.

في المجمل، أعلن مقاتلو الحزب عن 27 عملية عسكرية مشتركة ضد إسرائيل يوم السبت، بما في ذلك هجمات على مصفاة نفط ومجمع إنتاج عسكري تقني في حيفا.