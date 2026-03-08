وزارة الصحة اللبنانية تؤكد استشهاد 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين من جراء العدوان الإسرائيلي على فندق "رامادا" في منطقة الروشة بالعاصمة بيروت، وأعمال البحث عن المفقودين مستمرة.