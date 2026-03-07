تشير أوساط سياسية واعلامية طرابلسية الى أنه بعكس حرب ال٦٦ يوماً الماضية فإن حركة النزوح من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية باتجاه طرابلس ومناطق الشمال خجولة جداً. حيث اقتصر النزوح شمالاً على بعض الأشخاص الذين لديهم صلة قربى أو الى بعض القرى الشيعية في الشمال. وتعزو الأوساط السبب الى مخاوف أمنية لدى النازحين بعد سقوط النظام السابق في سوريا وتمدد نفوذ ووجود النظام الجديد الى مناطق الشمال الى جانب قلة المنازل في المدينة بعد سلسلة الانهيارات في المنازل التي حصلت خلال الاسبوعين الماضيين.