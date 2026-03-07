خاص - حركة النزوح ضعيفة باتجاه الشمال.. ما السبب؟
-
07 March 2026
-
12 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
تشير أوساط سياسية واعلامية طرابلسية الى أنه بعكس حرب ال٦٦ يوماً الماضية فإن حركة النزوح من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية باتجاه طرابلس ومناطق الشمال خجولة جداً. حيث اقتصر النزوح شمالاً على بعض الأشخاص الذين لديهم صلة قربى أو الى بعض القرى الشيعية في الشمال. وتعزو الأوساط السبب الى مخاوف أمنية لدى النازحين بعد سقوط النظام السابق في سوريا وتمدد نفوذ ووجود النظام الجديد الى مناطق الشمال الى جانب قلة المنازل في المدينة بعد سلسلة الانهيارات في المنازل التي حصلت خلال الاسبوعين الماضيين.
-
Just in
-
20 :54
خاص- رسائل أميركية للبنان.. ١٥ يوماً للسلاح والسلام او إطلاق يد "اسرائيل" تتمة
-
20 :47
حزب الله: في إطار التحذير الذي وجّهناه لمدينة كريات شمونة، استهدفناها عند الساعة 17:30 اليوم بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة
-
20 :46
مكتب دبي الإعلامي: مقتل مقيم من جنسية آسيوية إثر سقوط حطام من عملية اعتراض جوي على سيارته في منطقة البرشاء
-
20 :46
مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي: تعرض السفارة الأميركية ببغداد لهجوم بمسيّرة وعدد من الصواريخ جرى اعتراضها
-
20 :42
الحرس الثوري الإيراني:
- الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد الإرهابيين الأميركيين في المنطقة
- استهدفنا مواقع عسكرية إسرائيلية في حيفا بصواريخ "خيبر شكن"
-
20 :41
سلسلة غارات على بلدة الخيام الجنوبية
-
-
Other stories
-
-
-
باسيل: القوة القاهرة تكون على قدر مدة الحرب وإرتداداتها..
-
" هذا هو المطلوب ".. ماذا كشف هيكل عن عملية الإنزال؟
-
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... رسالة إلى النازحين!
-
ملاحقة أمين عام " الحزب" قضائياً؟! ما القصة؟
-
EXCLUSIVE
خاص - هذا ما تقوله مصادر أميركية عن التطورات الخطيرة!
-
"الخارجية" تستنكر استهداف "اليونيفيل": انتهاك خطير للقانون الدولي وللقرار 1701
-
سلام ترأس اجتماعا في السرايا الحكومية وتأكيد بأن المدينة الرياضية ستكون جاهزة ابتداءً من بعد ظهر اليوم
-
حجّار يجول في جزين لمساعدة الأهالي النازجين
-
الرئيس عون تابع التطورات الأمنية واطّلع من هيكل على معطيات العملية الإسرائيلية في النبي شيت
-
أدرعي ينذر منطقة جنوب الليطاني: "انتقلوا إلى شمال النهر فورًا"!
-
مأساة في شمسطار: استشهاد 4 أطفال!
-
إعلامي شهير: لهذه الأسباب لن تنتهي الحرب قريباً!
-
EXCLUSIVE
خاص - الجنوب بين صمود "الحزب" البري وتحدي الاحتلال!
-
الجيش اللبناني حول عملية الإنزال: "استشهاد 3 عسكريين"... وإليكم تفاصيل ما حصل!
-
رسالة تهديد إسرائيلية للرئيس عون..!
-
انذارٌ عاجل إلى سكان صور: "للإخلاء فورًا"!
-
استهداف منزل شيخ... واستشهاد اثنين من أبنائه!
-
ليلة النار في النبي شيت: القبور تُفتح ورصاص مباشر على الأهالي!
-
هذا ما كشفه الجيش الإسرائيلي عن عملية الإنزال في البقاع!
-
هل تفتح المدارس أبوابها الثلاثاء؟
-
-
Just in
-
20 :54
خاص- رسائل أميركية للبنان.. ١٥ يوماً للسلاح والسلام او إطلاق يد "اسرائيل" تتمة
-
20 :47
حزب الله: في إطار التحذير الذي وجّهناه لمدينة كريات شمونة، استهدفناها عند الساعة 17:30 اليوم بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة
-
20 :46
مكتب دبي الإعلامي: مقتل مقيم من جنسية آسيوية إثر سقوط حطام من عملية اعتراض جوي على سيارته في منطقة البرشاء
-
20 :46
مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي: تعرض السفارة الأميركية ببغداد لهجوم بمسيّرة وعدد من الصواريخ جرى اعتراضها
-
20 :42
الحرس الثوري الإيراني:
- الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد الإرهابيين الأميركيين في المنطقة
- استهدفنا مواقع عسكرية إسرائيلية في حيفا بصواريخ "خيبر شكن"
-
20 :41
سلسلة غارات على بلدة الخيام الجنوبية
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
EXCLUSIVE
خاص- رسائل أميركية للبنان.. ١٥ يوماً للسلاح والسلام او إطلاق يد "اسرائيل"
-
-
-
07 March 2026
-
التواصل مع " الحزب" مقطوع.. وشروط وقف الحرب: مرتفعة جداً!
-
-
-
07 March 2026
-
بالفيديو: هجوم بمسيرة على برج في دبي!
-
-
-
07 March 2026
-
رئيس مجلس الشورى الإيراني: "ستقابل هذه الجريمة الصارخة برد متناسب"!
-
-
-
07 March 2026
-
باسيل: القوة القاهرة تكون على قدر مدة الحرب وإرتداداتها..
-
-
-
07 March 2026
-
اللبنانية ميلاني داني الحداد تسجل إنجازاً لافتاً برفعها العلم اللبناني على قمة Mount Kilimanjaro
-
-
07 March 2026
-
" هذا هو المطلوب ".. ماذا كشف هيكل عن عملية الإنزال؟
-
-
-
07 March 2026
-
بالفيديو: البحرين تقصف إيران؟!
-
-
-
07 March 2026
-
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... رسالة إلى النازحين!
-
-
-
07 March 2026
-
ملاحقة أمين عام " الحزب" قضائياً؟! ما القصة؟
-
-
-
07 March 2026