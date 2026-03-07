باسيل: القوة القاهرة تكون على قدر مدة الحرب وإرتداداتها..
07 March 2026
source: tayyar.org
كتب رئيس التيار النائب جبران باسيل عبر صفحته ما يلي :" مؤسف أن يستغل بعض نواب الفرصة الحرب الاسرائيلية على لبنان للتمديد سنتين لأنفسهم لأنهم لن يعرفوا النيابة بعد اليوم. فالقوة القاهرة تكون على قدر مدة الحرب وإرتداداتها، لا على نصف مدة المجلس.
اما نحن قدمنا إقتراح قانون تمديد لأربعة أشهر لأننا نؤمن بالإحتكام الدائم الى قرار الناس."
Just in
19 :22
عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية حسين مظفري:- اجتماع اختيار القائد سيُعقد خلال الـ24 ساعة القادمة
- حتى الآن لم يُعقد أي اجتماع عام بعد ولم يتم أي اختيار
19 :17
إستشهاد 3 من متطوعي الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية جراء الغارة التي استهدفت بلدة كوثرية الرز
19 :12
البرلمان الإيراني: مجلس الخبراء سيختار المرشد وفقا للآلية القانونية
19 :11
رئيس مجلس الشورى الإيراني: "ستقابل هذه الجريمة الصارخة برد متناسب"! تتمة
19 :07
حزب الله: هاجمنا بمسيرة انقضاضية تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط مدينة الخيام جنوبي لبنان
18 :57
الدفاع السعودية: سقوط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان
