كتب رئيس التيار النائب جبران باسيل عبر صفحته ما يلي :" مؤسف أن يستغل بعض نواب الفرصة الحرب الاسرائيلية على لبنان للتمديد سنتين لأنفسهم لأنهم لن يعرفوا النيابة بعد اليوم. فالقوة القاهرة تكون على قدر مدة الحرب وإرتداداتها، لا على نصف مدة المجلس.



اما نحن قدمنا إقتراح قانون تمديد لأربعة أشهر لأننا نؤمن بالإحتكام الدائم الى قرار الناس."