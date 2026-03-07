"توجهوا إلى مناطق أخرى"... رسالة إلى النازحين!
07 March 2026
source: tayyar.org
أعلنت لجنة إدارة الأزمات والكوارث في بلدية صيدا، في بيان، عن "التحديثات الأخيرة المتعلقة بجهود الإغاثة في المدينة، والتي تعكس ضغوطاً متزايدة تتطلب تدخلاً فورياً:
أولاً: وصل عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء الـ 24 داخل صيدا الى عتبة الـ 12000 نازح. وبناءً عليه، تجدد اللجنة إعلانها بأن المدينة وصلت إلى أقصى طاقتها الاستيعابية، والمراكز المذكورة تستوعب فوق طاقتها ولم تعد قادرة على استقبال أي وافدين جدد، سواء من ناحية أماكن المبيت أو القدرة على تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش (غذاء، دواء، مياه، ونظافة).
ثانياً: تؤكد اللجنة أنها تعمل وفق خطة أولويات واضحة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، وتعطي بالتالي الأولوية للمراكز بحيث تستكمل البلدية حالياً عمليات التوزيع المكثفة داخل مراكز الإيواء الرسمية لتغطية احتياجات الـ 12000 نازح. اما بالنسبة للنازحين خارج المراكز، سيتم فور الانتهاء من تأمين احتياجات المراكز المباشرة بتوزيع مستلزمات النزوح الضرورية على الإخوة النازحين الذين يقطنون في "شقق سكنية غير مفروشة" داخل المدينة، والذين يعانون من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية للمبيت والمعيشة.
ثالثاً: تكرر بلدية صيدا نداء الاستغاثة الى الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية بتقديم دعم "استثنائي وفوري" يتناسب مع هذا الارتفاع الكبير في الأعداد، لتجنب وقوع كارثة إنسانية أو صحية".
وكررت اللجنة نداءها بتوجيه النازحين الجدد إلى مناطق أخرى خارج صيدا، حيث أن المدينة لم تعد تمتلك أي قدرة لوجستية لاستيعاب مزيد من العائلات، وختمت مؤكدة التزامها "بالوقوف إلى جانب النازحين كافة"، وداعية الجميع الى "التعاون لتجاوز هذه المرحلة العصيبة بأقل قدر من المعاناة الإنسانية".
17 :53
غارات استهدفت بلدات انصار وكفرا و ياطر الجنوبية
17 :52
رئيس السلطة القضائية: إيران ستواصل مهاجمة نقاط العدوان في الدول المجاورة
17 :50
" هذا هو المطلوب ".. ماذا كشف هيكل عن عملية الإنزال؟ تتمة
17 :38
وكالة فارس: هجوم على قواعد القوات الأميركية في الإمارات
17 :37
رويترز: سماع دوي انفجارات في الدوحة
غارة استهدفت بلدة جبشيت الجنوبية
ملاحقة أمين عام " الحزب" قضائياً؟! ما القصة؟
EXCLUSIVE
خاص - هذا ما تقوله مصادر أميركية عن التطورات الخطيرة!
"الخارجية" تستنكر استهداف "اليونيفيل": انتهاك خطير للقانون الدولي وللقرار 1701
سلام ترأس اجتماعا في السرايا الحكومية وتأكيد بأن المدينة الرياضية ستكون جاهزة ابتداءً من بعد ظهر اليوم
حجّار يجول في جزين لمساعدة الأهالي النازجين
الرئيس عون تابع التطورات الأمنية واطّلع من هيكل على معطيات العملية الإسرائيلية في النبي شيت
أدرعي ينذر منطقة جنوب الليطاني: "انتقلوا إلى شمال النهر فورًا"!
مأساة في شمسطار: استشهاد 4 أطفال!
إعلامي شهير: لهذه الأسباب لن تنتهي الحرب قريباً!
EXCLUSIVE
خاص - الجنوب بين صمود "الحزب" البري وتحدي الاحتلال!
الجيش اللبناني حول عملية الإنزال: "استشهاد 3 عسكريين"... وإليكم تفاصيل ما حصل!
رسالة تهديد إسرائيلية للرئيس عون..!
انذارٌ عاجل إلى سكان صور: "للإخلاء فورًا"!
استهداف منزل شيخ... واستشهاد اثنين من أبنائه!
ليلة النار في النبي شيت: القبور تُفتح ورصاص مباشر على الأهالي!
هذا ما كشفه الجيش الإسرائيلي عن عملية الإنزال في البقاع!
هل تفتح المدارس أبوابها الثلاثاء؟
استعدّوا: برد شديد وتحذير!
بلاسخارت تحذّر: إمّا البقاء على طريق الموت والدمار أو التزام ضبط النفس!
التمديد بين الضرورة والمناورة... جان بو شعيا
" هذا هو المطلوب ".. ماذا كشف هيكل عن عملية الإنزال؟
بالفيديو: البحرين تقصف إيران؟!
ملاحقة أمين عام " الحزب" قضائياً؟! ما القصة؟
خاص - هذا ما تقوله مصادر أميركية عن التطورات الخطيرة!
"الخارجية" تستنكر استهداف "اليونيفيل": انتهاك خطير للقانون الدولي وللقرار 1701
سلام ترأس اجتماعا في السرايا الحكومية وتأكيد بأن المدينة الرياضية ستكون جاهزة ابتداءً من بعد ظهر اليوم
حجّار يجول في جزين لمساعدة الأهالي النازجين
الرئيس عون تابع التطورات الأمنية واطّلع من هيكل على معطيات العملية الإسرائيلية في النبي شيت
أدرعي ينذر منطقة جنوب الليطاني: "انتقلوا إلى شمال النهر فورًا"!
مأساة في شمسطار: استشهاد 4 أطفال!
