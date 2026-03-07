Tayyar Article
ملاحقة أمين عام " الحزب" قضائياً؟! ما القصة؟
07 March 2026
1 hr ago
source: Al-Jadeed
أفادت مصادر وزارية للجديد، أن "وزير العدل عادل نصار طرح إمكانية ملاحقة الشيخ نعيم قاسم خلال الجلسة الوزارية وسط تأييد بعض الوزراء وتحفظ آخرين".
وأفادت المعلومات أيضاً، أن "قرار الملاحظة القضائية بحاجة إلى اجماع حكومي، وليس فقط قرار من وزير العدل".
وأضافت المعلومات أن "الشكوى الجزائية المقدمة أمام مدعي عام التمييز سيتم متابعتها الاسبوع المقبل مع وزير العدل ومدعي عام التمييز".
-
