"الخارجية" تستنكر استهداف "اليونيفيل": انتهاك خطير للقانون الدولي وللقرار 1701
-
07 March 2026
-
26 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
دانت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف "اليونيفيل"، وقالت في بيان: "في خضمّ العمليات العسكرية الجارية بين إسرائيل وحزب الله، تعرّض مساء أمس مركز الكتيبة الغانية في قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، الواقع في بلدة القوزح، للقصف، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة جنود من قوّات حفظ السلام، إصابة أحدهم خطرة، وقد نُقل إلى أحد مستشفيات بيروت لتلقّي العلاج.
وإذ تنتظر وزارة الخارجية والمغتربين نتائج التحقيقات التي تجريها "اليونيفيل" لكشف ملابسات هذا الاعتداء الخطير، فإنها تدينه بأشدّ العبارات، أيّاً تكن الجهة المسؤولة عنه".
وأكدت الوزارة أنّ "هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدّمها القرار 1701"، مجددة "رفضها القاطع لأيّ استهداف لقوّات حفظ السلام التي تؤدّي مهمّة نبيلة في حفظ السلم والأمن الدوليين"، وتعبّر عن تضامنها الكامل مع جمهورية غانا ومع قيادة قوّة اليونيفيل"، متمنّية الشفاء العاجل للجنود المصابين.
-
Just in
-
16 :22
عراقجي: مهاجمة البنية التحتية لإيران خطوة خطيرة لها عواقب جسيمة وواشنطن هي من أرست هذا النهج
-
16 :22
سي إن إن عن مسؤول إيراني: إذا هاجم ترامب أهدافا جديدة فسنهاجم أهدافا جديدة
-
16 :22
مسؤول كبير في الحرس الثوريّ الإيرانيّ للتلفزيون الرسميّ: سنحت فرصة للقضاء على "إسرائيل"
-
16 :20
غارات تستهدف ميس الجبل وزبدين
-
16 :19
ملاحقة أمين عام " الحزب" قضائياً؟! ما القصة؟ (Al-Jadeed) تتمة
-
16 :12
غارة تستهدف بلدة زبدين - النبطية
-
-
Other stories
-
-
-
سلام ترأس اجتماعا في السرايا الحكومية وتأكيد بأن المدينة الرياضية ستكون جاهزة ابتداءً من بعد ظهر اليوم
-
حجّار يجول في جزين لمساعدة الأهالي النازجين
-
الرئيس عون تابع التطورات الأمنية واطّلع من هيكل على معطيات العملية الإسرائيلية في النبي شيت
-
أدرعي ينذر منطقة جنوب الليطاني: "انتقلوا إلى شمال النهر فورًا"!
-
مأساة في شمسطار: استشهاد 4 أطفال!
-
إعلامي شهير: لهذه الأسباب لن تنتهي الحرب قريباً!
-
EXCLUSIVE
خاص - الجنوب بين صمود "الحزب" البري وتحدي الاحتلال!
-
الجيش اللبناني حول عملية الإنزال: "استشهاد 3 عسكريين"... وإليكم تفاصيل ما حصل!
-
رسالة تهديد إسرائيلية للرئيس عون..!
-
انذارٌ عاجل إلى سكان صور: "للإخلاء فورًا"!
-
استهداف منزل شيخ... واستشهاد اثنين من أبنائه!
-
ليلة النار في النبي شيت: القبور تُفتح ورصاص مباشر على الأهالي!
-
هذا ما كشفه الجيش الإسرائيلي عن عملية الإنزال في البقاع!
-
هل تفتح المدارس أبوابها الثلاثاء؟
-
استعدّوا: برد شديد وتحذير!
-
بلاسخارت تحذّر: إمّا البقاء على طريق الموت والدمار أو التزام ضبط النفس!
-
التمديد بين الضرورة والمناورة... جان بو شعيا
-
فيديو يظهر الحفرة: "سيارات وصلت إلى الحي الشرقي باتجاه بيت شكر"... إليكم تفاصيل جديدة حول الإنزال!
-
حين تنتقل الحرب من تخوم لبنان إلى معادلته الداخلية...
-
"طيران الشرق الأوسط" تلغي رحلات: "أسباب خارجة عن إرادتنا"...
-
-
Just in
-
16 :22
عراقجي: مهاجمة البنية التحتية لإيران خطوة خطيرة لها عواقب جسيمة وواشنطن هي من أرست هذا النهج
-
16 :22
سي إن إن عن مسؤول إيراني: إذا هاجم ترامب أهدافا جديدة فسنهاجم أهدافا جديدة
-
16 :22
مسؤول كبير في الحرس الثوريّ الإيرانيّ للتلفزيون الرسميّ: سنحت فرصة للقضاء على "إسرائيل"
-
16 :20
غارات تستهدف ميس الجبل وزبدين
-
16 :19
ملاحقة أمين عام " الحزب" قضائياً؟! ما القصة؟ (Al-Jadeed) تتمة
-
16 :12
غارة تستهدف بلدة زبدين - النبطية
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
ملاحقة أمين عام " الحزب" قضائياً؟! ما القصة؟
-
-
-
07 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - هذا ما تقوله مصادر أميركية عن التطورات الخطيرة!
-
-
-
07 March 2026
-
سلام ترأس اجتماعا في السرايا الحكومية وتأكيد بأن المدينة الرياضية ستكون جاهزة ابتداءً من بعد ظهر اليوم
-
-
-
07 March 2026
-
حجّار يجول في جزين لمساعدة الأهالي النازجين
-
-
-
07 March 2026
-
الرئيس عون تابع التطورات الأمنية واطّلع من هيكل على معطيات العملية الإسرائيلية في النبي شيت
-
-
-
07 March 2026
-
أدرعي ينذر منطقة جنوب الليطاني: "انتقلوا إلى شمال النهر فورًا"!
-
-
-
07 March 2026
-
مأساة في شمسطار: استشهاد 4 أطفال!
-
-
-
07 March 2026
-
إعلامي شهير: لهذه الأسباب لن تنتهي الحرب قريباً!
-
-
-
07 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - الجنوب بين صمود "الحزب" البري وتحدي الاحتلال!
-
-
-
07 March 2026
-
ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضربا مبرحًا!
-
-
07 March 2026