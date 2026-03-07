أعلن الوزير السابق هيكتور حجار أنه و‏استكمالاً لحملة الاستجابة لاحتياجات أهلنا النازحين في قضاء جزين، سلّم اليوم بالتعاون مع جمعية "الصحراء خصبة"، مراكز الإيواء في المجيدل ودير الرهبانية الأنطونية في قطين مستلزمات للنظافة الشخصية والنسائية.

كما سلّم مراكز الإيواء في روم حصصًا للأطفال تحتوي على قرطاسية ومستلزمات تلبّي حاجاتهم الأساسية، إضافةً إلى توزيع حصص غذائية على المجتمع المضيف في قيتولي بالتعاون مع المخاتير، دعمًا لصمود الأهالي في بلدتهم.



وقال حجار: سيستمر العمل على مختلف المستويات لمساندة النازحين والمجتمع المضيف على حدّ سواء، في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها المنطقة.