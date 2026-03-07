حجّار يجول في جزين لمساعدة الأهالي النازجين
-
07 March 2026
-
14 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلن الوزير السابق هيكتور حجار أنه واستكمالاً لحملة الاستجابة لاحتياجات أهلنا النازحين في قضاء جزين، سلّم اليوم بالتعاون مع جمعية "الصحراء خصبة"، مراكز الإيواء في المجيدل ودير الرهبانية الأنطونية في قطين مستلزمات للنظافة الشخصية والنسائية.
كما سلّم مراكز الإيواء في روم حصصًا للأطفال تحتوي على قرطاسية ومستلزمات تلبّي حاجاتهم الأساسية، إضافةً إلى توزيع حصص غذائية على المجتمع المضيف في قيتولي بالتعاون مع المخاتير، دعمًا لصمود الأهالي في بلدتهم.
وقال حجار: سيستمر العمل على مختلف المستويات لمساندة النازحين والمجتمع المضيف على حدّ سواء، في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها المنطقة.
-
Just in
-
16 :22
مسؤول كبير في الحرس الثوريّ الإيرانيّ للتلفزيون الرسميّ: سنحت فرصة للقضاء على "إسرائيل"
-
16 :20
غارات تستهدف ميس الجبل وزبدين
-
16 :19
ملاحقة أمين عام " الحزب" قضائياً؟! ما القصة؟ (Al-Jadeed) تتمة
-
16 :12
غارة تستهدف بلدة زبدين - النبطية
-
16 :10
حزب الله: إستهدفنا قاعدة عين زيتيم شمال غرب مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية
-
16 :09
بزشكيان: إيران تسعى إلى علاقات ودية مع دول المنطقة لكن هذا لا ينفي حقها في الدفاع عن نفسها ضد العدوان
-
-
Other stories
-
-
-
الرئيس عون تابع التطورات الأمنية واطّلع من هيكل على معطيات العملية الإسرائيلية في النبي شيت
-
أدرعي ينذر منطقة جنوب الليطاني: "انتقلوا إلى شمال النهر فورًا"!
-
مأساة في شمسطار: استشهاد 4 أطفال!
-
إعلامي شهير: لهذه الأسباب لن تنتهي الحرب قريباً!
-
EXCLUSIVE
خاص - الجنوب بين صمود "الحزب" البري وتحدي الاحتلال!
-
الجيش اللبناني حول عملية الإنزال: "استشهاد 3 عسكريين"... وإليكم تفاصيل ما حصل!
-
رسالة تهديد إسرائيلية للرئيس عون..!
-
انذارٌ عاجل إلى سكان صور: "للإخلاء فورًا"!
-
استهداف منزل شيخ... واستشهاد اثنين من أبنائه!
-
ليلة النار في النبي شيت: القبور تُفتح ورصاص مباشر على الأهالي!
-
هذا ما كشفه الجيش الإسرائيلي عن عملية الإنزال في البقاع!
-
هل تفتح المدارس أبوابها الثلاثاء؟
-
استعدّوا: برد شديد وتحذير!
-
بلاسخارت تحذّر: إمّا البقاء على طريق الموت والدمار أو التزام ضبط النفس!
-
التمديد بين الضرورة والمناورة... جان بو شعيا
-
فيديو يظهر الحفرة: "سيارات وصلت إلى الحي الشرقي باتجاه بيت شكر"... إليكم تفاصيل جديدة حول الإنزال!
-
حين تنتقل الحرب من تخوم لبنان إلى معادلته الداخلية...
-
"طيران الشرق الأوسط" تلغي رحلات: "أسباب خارجة عن إرادتنا"...
-
تفاصيل ليلة دامية: إنزال إسرائيلي في النبي شيت واشتباكات و26 شهيدًا!
-
هذا ما طلبه "الحزب" من نوابه!
-
-
Just in
-
16 :22
مسؤول كبير في الحرس الثوريّ الإيرانيّ للتلفزيون الرسميّ: سنحت فرصة للقضاء على "إسرائيل"
-
16 :20
غارات تستهدف ميس الجبل وزبدين
-
16 :19
ملاحقة أمين عام " الحزب" قضائياً؟! ما القصة؟ (Al-Jadeed) تتمة
-
16 :12
غارة تستهدف بلدة زبدين - النبطية
-
16 :10
حزب الله: إستهدفنا قاعدة عين زيتيم شمال غرب مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية
-
16 :09
بزشكيان: إيران تسعى إلى علاقات ودية مع دول المنطقة لكن هذا لا ينفي حقها في الدفاع عن نفسها ضد العدوان
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
ملاحقة أمين عام " الحزب" قضائياً؟! ما القصة؟
-
-
-
07 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - هذا ما تقوله مصادر أميركية عن التطورات الخطيرة!
-
-
-
07 March 2026
-
"الخارجية" تستنكر استهداف "اليونيفيل": انتهاك خطير للقانون الدولي وللقرار 1701
-
-
-
07 March 2026
-
سلام ترأس اجتماعا في السرايا الحكومية وتأكيد بأن المدينة الرياضية ستكون جاهزة ابتداءً من بعد ظهر اليوم
-
-
-
07 March 2026
-
الرئيس عون تابع التطورات الأمنية واطّلع من هيكل على معطيات العملية الإسرائيلية في النبي شيت
-
-
-
07 March 2026
-
أدرعي ينذر منطقة جنوب الليطاني: "انتقلوا إلى شمال النهر فورًا"!
-
-
-
07 March 2026
-
مأساة في شمسطار: استشهاد 4 أطفال!
-
-
-
07 March 2026
-
إعلامي شهير: لهذه الأسباب لن تنتهي الحرب قريباً!
-
-
-
07 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - الجنوب بين صمود "الحزب" البري وتحدي الاحتلال!
-
-
-
07 March 2026
-
ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضربا مبرحًا!
-
-
07 March 2026