صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة شمسطار قضاء بعلبك فجر اليوم أدت إلى استشهاد ستة مواطنين من بينهم أربعة أطفال وسيدة.