فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسة تدمير ممنهجة في جنوب لبنان ضمن خطة تهدف إلى إقامة منطقة عازلة على طول الحدود الجنوبية للحد من نفوذ الحزب في المنطقة، تشير مصادر مطلعة إلى أن الحزب يعتمد اليوم استراتيجية مختلفة عن تلك التي اتبعها خلال حرب الستين يومًا، ما يعكس قدرة عالية على الصمود أمام الواقع الميداني. وتوضح المصادر أن أي تهدئة على الجبهة الجنوبية مرتبطة مباشرة بانسحاب الاحتلال ووقف اعتداءاته، وليست نتيجة استسلام الحزب، الذي يواصل القتال بريًا ويمتلك قدرات أكبر مقارنة بقدراته الجوية. ويرى المراقبون أن الرعاية الدولية لدعم اتفاق وقف إطلاق النار يفترض أن تلعب دورًا في إنهاء الحرب، إذ يرتبط القرار العسكري الإسرائيلي بالضغوط الدولية، خاصة من الولايات المتحدة، ما يجعل أي تحرك نحو تهدئة أو انسحاب خاضعا للتوازنات الإقليمية والدولية والتي ترتبط بمآل الحرب الأميركية- الإسرائيلية- الإيرانية