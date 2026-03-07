كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي على منصة "اكس":

"في إطار نشاطات جيش الدفاع في لبنان عملت قوات خاصة من جيش الدفاع الليلة الماضية في محاولة للعثور على أدلة تتعلق بالملاح الجوي المفقود رون أراد.

ولم تقع أي إصابات في صفوف قواتنا خلال العملية.

كما لم يتم العثور في موقع البحث على أي دلائل تتعلق به.

سيواصل جيش الدفاع العمل بلا كلل ليلًا ونهارًا ومن منطلق التزام عميق بإعادة جميع أبنائنا – من القتلى والمفقودين إلى ديارهم في إسرائيل".