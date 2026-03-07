أعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أنّه نتيجة الظروف المتقلّبة سيتم الإعلان عن استئناف الدروس حضوريًا أو عن بُعد عشية يوم الإثنين المقبل، وذلك وفق بيان يصدر عن وزارة التربية والتعليم العالي.

وفي حديث إلى برنامج “أحداث في حديث” عبر “صوتّ كلّ لبنان”، أوضح الأب نصر أنّ التعليم الحضوري يبقى ممكنًا تبعًا لظروف كل مدرسة، مشيرًا إلى طرح اعتماد نظام التعليم المدمج وفق خيار الأهل.