هل تفتح المدارس أبوابها الثلاثاء؟
07 March 2026
5 mins ago
source: tayyar.org
أعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أنّه نتيجة الظروف المتقلّبة سيتم الإعلان عن استئناف الدروس حضوريًا أو عن بُعد عشية يوم الإثنين المقبل، وذلك وفق بيان يصدر عن وزارة التربية والتعليم العالي.
وفي حديث إلى برنامج “أحداث في حديث” عبر “صوتّ كلّ لبنان”، أوضح الأب نصر أنّ التعليم الحضوري يبقى ممكنًا تبعًا لظروف كل مدرسة، مشيرًا إلى طرح اعتماد نظام التعليم المدمج وفق خيار الأهل.
Just in
13 :18
ترامب: سنضرب إيران ضربًا شديدًا اليوم
13 :17
انذارٌ عاجل إلى سكان صور: "للإخلاء فورًا"! تتمة
13 :13
صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها تحسبا لإطلاق صواريخ من لبنان
13 :09
حزب الله يصدر إنذارًا بإخلاء كامل لمدينة نهاريا شمال إسرائيل والتوجه إلى مناطق شمال عكا
13 :06
استهداف منزل شيخ... واستشهاد اثنين من أبنائه! تتمة
13 :02
وزير الأمن الإسرائيلي:
- الرئيس اللبناني تعهد بنزع سلاح حزب الله لكنه لم يفعل ذلك
- على الرئيس اللبناني أن يتحرك لنزع سلاح حزب الله قبل أن نتحرك ونتولى ذلك
Other stories
استعدّوا: برد شديد وتحذير!
بلاسخارت تحذّر: إمّا البقاء على طريق الموت والدمار أو التزام ضبط النفس!
التمديد بين الضرورة والمناورة... جان بو شعيا
فيديو يظهر الحفرة: "سيارات وصلت إلى الحي الشرقي باتجاه بيت شكر"... إليكم تفاصيل جديدة حول الإنزال!
حين تنتقل الحرب من تخوم لبنان إلى معادلته الداخلية...
"طيران الشرق الأوسط" تلغي رحلات: "أسباب خارجة عن إرادتنا"...
تفاصيل ليلة دامية: إنزال إسرائيلي في النبي شيت واشتباكات و26 شهيدًا!
هذا ما طلبه "الحزب" من نوابه!
بعد إنزال النبي الشيت والغارات... 16 شهيدًا في حصيلة غير نهائية!
مجزرة في جبشيت!
بالفيديو: دمارٌ هائل... هكذا بدت ساحة النبي شيت بعد الغارات الإسرائيلية
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... من هو رون آراد؟
إليكم حصيلة الغارات على النبي شيت!
طوارئ الصحة كشفت عن الحصيلة الأولية لغارات الجيش الإسرائيلي على بلدة النبي شيت
أسرار الصحف ليوم السبت 7 آذار 2026
«الجمهورية»: التمديد لسنتَين هو الخيار الأكثر ترجيحاً
«الأخبار»: قائد الجيش رفض طلباً بإخلاء ثكنات ومراكز الجيش في جنوب نهر الليطاني
ما هدف عملية الإنزال الإسرائيلية في النبي شيت؟
شعبة المعلومات توقف مراسل المنار علي برّو
حزب الله يكشف تفاصيل الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت
انذارٌ عاجل إلى سكان صور: "للإخلاء فورًا"!
07 March 2026
استهداف منزل شيخ... واستشهاد اثنين من أبنائه!
07 March 2026
ليلة النار في النبي شيت: القبور تُفتح ورصاص مباشر على الأهالي!
07 March 2026
هذا ما كشفه الجيش الإسرائيلي عن عملية الإنزال في البقاع!
07 March 2026
"السما مليانة صواريخ".. فنانة شهيرة توقف حفلها بسبب "درون"! (فيديو)
07 March 2026
استعدّوا: برد شديد وتحذير!
07 March 2026
بلاسخارت تحذّر: إمّا البقاء على طريق الموت والدمار أو التزام ضبط النفس!
07 March 2026
التمديد بين الضرورة والمناورة... جان بو شعيا
07 March 2026
فيديو يظهر الحفرة: "سيارات وصلت إلى الحي الشرقي باتجاه بيت شكر"... إليكم تفاصيل جديدة حول الإنزال!
07 March 2026
حين تنتقل الحرب من تخوم لبنان إلى معادلته الداخلية...
07 March 2026