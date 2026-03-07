فيديو يظهر الحفرة: "سيارات وصلت إلى الحي الشرقي باتجاه بيت شكر"... إليكم تفاصيل جديدة حول الإنزال!
قالت مصادر مقربة من قيادة الجيش اللبناني لـ"الجديد" إنّ "الإنزال لم يتم مباشرة في النبي شيت بل على السلسلة الشرقية."
وكشفت أنّ "القوة الإسرائيلية نزلت من السلسلة الشرقية بواسطة سيارات ووصلت إلى الحي الشرقي باتجاه بيت شكر وتحديداً قرب المقبرة."
وأضافت: "الإنزال تزامن مع غارات جوية وأحزمة نارية وتحليق للطيران الحربي."
وأظهر مقطع فيديو متداول الحفرة التي عمل عناصر فرقة "الكومندوز" الإسرائيلي على حفرها في مقبرة آل شكر في بلدة النبي شيت بحثًا عن رفات رون آراد قبل أن يقع الإشتباك.
فيديو متداول يظهر الحفرة التي عمل عناصر فرقة "الكومندوز" الإسرائيلي على حفرها في مقبرة آل شكر في بلدة النبي شيت بحثًا عن رفات رون آراد قبل أن يقع الإشتباك pic.twitter.com/FCwoRxlc8i— tayyar.org (@tayyar_org) March 7, 2026
