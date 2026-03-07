الوكالة الوطنية -



انجلت مشهدية مروعة خلفتها عشرات الغارات التي شنها الطيران الحربي المعادي في أحياء وساحات وشوارع بلدة النبي شيت منذ ساعات الفجر الأولى بعد رصد مجموعة كوماندوس إسرائيلية أنزلتها 4 مروحيات أباتشي في المنطقة الجردية على سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية، بين بلدات الخريبة ومعربون ويحفوفا، وتسللت في جنح الظلام نحو مدافن آل شكر في الحي الشرقي من بلدة النبي شيت. وبعد رصدها من قبل رجال المقاومة والأهالي جرى الاشتباك مع عناصرها بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة.

وللحؤول دون وقوع أفراد القوة المعادية بالأسر، تدخل الطيران الحربي والمروحي بكثافة، ونفذ حوالي أربعين غارة لقطع طرق الإمداد ولمنع تحرك الآليات والمقاومين نحو المقبرة، وسارع العدو إلى تنفيذ عملية الأخلاء بواسطة المروحيات، لتقليل خسائره بعد تعرض القوة المتسللة لقذائف صاروخية ورشقات نارية كثيفة شارك فيها أهالي النبي شيت وقرى الجوار.

ونجم عن المواجهة 26 شهيدا من بينهم ثلاثة عسكريين من الجيش اللبناني، وشهيد من الأمن العام، و 15 شهيدًا من أبناء بلدة النبي شيت، و 9 شهـداء في بلدة الخريبة، وشهـيد من بلدة سرعين، وشهـيد من بلدة علي النهري. في حين تكتم العدو كعادته على خسائره البشرية.

وكان مهد العدو الإسرائيلي لعمليته العسكرية ب 13 غارة عنيفة لصرف الأنظارعن مخططه، مستهدفا وسط وأطراف النبي شيت ومرتكبا مجزرة بحق أبناء البلدة الآمنين، بالإضافة إلى شن عدد من الغارات على الجرود المحيطة والقرى المجاورة.

