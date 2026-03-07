تفاصيل ليلة دامية: إنزال إسرائيلي في النبي شيت واشتباكات و26 شهيدًا!
07 March 2026
46 mins ago
source: tayyar.org
الوكالة الوطنية -
انجلت مشهدية مروعة خلفتها عشرات الغارات التي شنها الطيران الحربي المعادي في أحياء وساحات وشوارع بلدة النبي شيت منذ ساعات الفجر الأولى بعد رصد مجموعة كوماندوس إسرائيلية أنزلتها 4 مروحيات أباتشي في المنطقة الجردية على سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية، بين بلدات الخريبة ومعربون ويحفوفا، وتسللت في جنح الظلام نحو مدافن آل شكر في الحي الشرقي من بلدة النبي شيت. وبعد رصدها من قبل رجال المقاومة والأهالي جرى الاشتباك مع عناصرها بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة.
وللحؤول دون وقوع أفراد القوة المعادية بالأسر، تدخل الطيران الحربي والمروحي بكثافة، ونفذ حوالي أربعين غارة لقطع طرق الإمداد ولمنع تحرك الآليات والمقاومين نحو المقبرة، وسارع العدو إلى تنفيذ عملية الأخلاء بواسطة المروحيات، لتقليل خسائره بعد تعرض القوة المتسللة لقذائف صاروخية ورشقات نارية كثيفة شارك فيها أهالي النبي شيت وقرى الجوار.
ونجم عن المواجهة 26 شهيدا من بينهم ثلاثة عسكريين من الجيش اللبناني، وشهيد من الأمن العام، و 15 شهيدًا من أبناء بلدة النبي شيت، و 9 شهـداء في بلدة الخريبة، وشهـيد من بلدة سرعين، وشهـيد من بلدة علي النهري. في حين تكتم العدو كعادته على خسائره البشرية.
وكان مهد العدو الإسرائيلي لعمليته العسكرية ب 13 غارة عنيفة لصرف الأنظارعن مخططه، مستهدفا وسط وأطراف النبي شيت ومرتكبا مجزرة بحق أبناء البلدة الآمنين، بالإضافة إلى شن عدد من الغارات على الجرود المحيطة والقرى المجاورة.
11 :44
استعدّوا: برد شديد وتحذير!
11 :40
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق عدة صواريخ من إيران نحو إسرائيل
11 :36
بلاسخارت تحذّر: إمّا البقاء على طريق الموت والدمار أو التزام ضبط النفس!
11 :32
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بعد رصد مسيرة
11 :16
موقع "نت بلوكس": 7 أيام من انقطاع الإنترنت بشكل كامل عن إيران والسكان معزولون عن التنبيهات الحيوية
11 :13
وكالة الأنباء القطرية: الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لقطر
