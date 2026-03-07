مجزرة في جبشيت!
07 March 2026
29 mins ago
source: tayyar.org
ارتكب العدو الاسرائيلي مجزرة دموية في بلدة جبشيت الجنوبية، ارتقى خلالها 6 مواطنين شهداء بينهم 4 من عائلة واحدة ، حيث شنت الطائرات الحربية المعادية فجر اليوم غارة جوية على أحد المنازل، ودمرته.
وأغار الطيران الحربي المعادي مع ساعات الصباح مجددا على بلدة جبشيت مستهدفا ساحتها بغارة عنيفة جدا تسببت بدمار هائل ومروع ، وغيرت معالمها بعدما دمرت عشرات المحال التجارية والمطاعم والملاحم ومركز البلدية وشقق سكنية وسيارات كانت مركونة فيها.
كما دمرت الغارة مركز الهيئة الاسلامية بالكامل ، اضافة الى عدد من سيارات الاسعاف.
كما تعرضت بلدة كوثرية الرز لغارة جوية ، وغارة جوية مماثلة على بلدة انصار دمرت منزلا .
كما تعرضت بلدتي زوطر الشرقية لغارات جوية معادية. وافيد عن ارتقاء شهداء في غارة جوية معادية على بلدة كفرتبنيت .
10 :10
طيران الإمارات: استئناف الرحلات في مطار دبي ويمكن للمسافرين التوجه إلى المطار
10 :09
تفاصيل ليلة دامية: إنزال إسرائيلي في النبي شيت واشتباكات و26 شهيدًا! تتمة
10 :07
هذا ما طلبه "الحزب" من نوابه! تتمة
10 :02
وزارة الدفاع القطرية: تصدينا لهجمة صاروخية استهدفت قطر
09 :56
وكالة تسنيم الإيرانية: موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة باتجاه البحرين وقطر
09 :54
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: تم تعليق العمليات بشكل مؤقت في مطار دبي الدولي
