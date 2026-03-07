ارتكب العدو الاسرائيلي مجزرة دموية في بلدة جبشيت الجنوبية، ارتقى خلالها 6 مواطنين شهداء بينهم 4 من عائلة واحدة ، حيث شنت الطائرات الحربية المعادية فجر اليوم غارة جوية على أحد المنازل، ودمرته.

وأغار الطيران الحربي المعادي مع ساعات الصباح مجددا على بلدة جبشيت مستهدفا ساحتها بغارة عنيفة جدا تسببت بدمار هائل ومروع ، وغيرت معالمها بعدما دمرت عشرات المحال التجارية والمطاعم والملاحم ومركز البلدية وشقق سكنية وسيارات كانت مركونة فيها.

كما دمرت الغارة مركز الهيئة الاسلامية بالكامل ، اضافة الى عدد من سيارات الاسعاف.

كما تعرضت بلدة كوثرية الرز لغارة جوية ، وغارة جوية مماثلة على بلدة انصار دمرت منزلا .

كما تعرضت بلدتي زوطر الشرقية لغارات جوية معادية. وافيد عن ارتقاء شهداء في غارة جوية معادية على بلدة كفرتبنيت .