اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... من هو رون آراد؟
-
07 March 2026
-
1 hr ago
-
-
source: LBCI
-
تتضارب المعلومات في ما يخصّ الإنزال الإسرائيلي في بلدة النبي شيت ليلا، والذي حصل قرب جبانة البلدة، وقيل أن الهدف منه سحب رفات الجندي الإسرائيلي رون آراد. فيما لفتت معلومات يوم أمس عن اصطحاب الإسرائيليين ضابط الأمن العام الذي كان خطف قبل مدة إلى مقابر النبي شيت في البقاع لإرشادهم إلى مكان دفن أراد. فمن هو رون آراد؟ رون آراد هو طيار إسرائيلي وُلد عام 1958، واختفى في لبنان عام 1986 بعد سقوط طائرته خلال مهمة عسكرية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي فوق مدينة صيدا. ويُعدّ من أكثر القضايا غموضًا في تاريخ الجيش الإسرائيلي. في 16 تشرين الأول 1986، شارك آراد في غارة جوية استهدفت موقعًا في صيدا، إلا أن خللًا تقنيًا أدى إلى انفجار قذيفة قرب الطائرة، ما تسبب بسقوطها. وتمكن آراد وزميله الطيار يشاي أفيرام من القفز بالمظلة، لكن القوات الإسرائيلية نجحت في إنقاذ أفيرام فقط، فيما وقع آراد في الأسر داخل الأراضي اللبنانية. وبحسب الروايات الإسرائيلية، اعتقله عناصر من "حركة أمل" قبل أن يُسلَّم لاحقًا إلى المسؤول الأمني في "أمل" مصطفى الديراني. ومنذ ذلك الحين فُقد أثره، وسط تضارب الروايات حول مصيره. أجرت إسرائيل خلال العقود الماضية عدة تحقيقات وعمليات استخباراتية لمعرفة ما جرى له، كما خطفت عام 1994 مصطفى الديراني من لبنان لاستجوابه بشأن القضية، من دون التوصل إلى معلومات حاسمة. وتشير تقديرات استخباراتية إسرائيلية إلى احتمال وفاة آراد منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، فيما رجحت تقارير أخرى أنه بقي حيًا لسنوات قبل أن يتوفى لاحقًا. لكن إسرائيل ما زالت تعتبر مصيره مجهولًا رسميًا في ظل غياب أي دليل قاطع. وقد بقيت قضية رون آراد واحدة من أكثر الملفات حساسية في إسرائيل، إذ تواصل الحكومات المتعاقبة البحث عن معلومات تتعلق بمصيره أو مكان دفنه منذ اختفائه قبل نحو أربعة عقود. وفي السياق، اشارت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر الى ان "الجيش الاسرائيلي نفذ عمليات في الأراضي اللبنانية الليلة الماضية للعثور على جثة رون آراد".
-
Just in
-
10 :10
طيران الإمارات: استئناف الرحلات في مطار دبي ويمكن للمسافرين التوجه إلى المطار
-
10 :09
تفاصيل ليلة دامية: إنزال إسرائيلي في النبي شيت واشتباكات و26 شهيدًا! تتمة
-
10 :07
هذا ما طلبه "الحزب" من نوابه! تتمة
-
10 :02
وزارة الدفاع القطرية: تصدينا لهجمة صاروخية استهدفت قطر
-
09 :56
وكالة تسنيم الإيرانية: موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة باتجاه البحرين وقطر
-
09 :54
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: تم تعليق العمليات بشكل مؤقت في مطار دبي الدولي
-
-
Other stories
-
-
-
تفاصيل ليلة دامية: إنزال إسرائيلي في النبي شيت واشتباكات و26 شهيدًا!
-
هذا ما طلبه "الحزب" من نوابه!
-
بعد إنزال النبي الشيت والغارات... 16 شهيدًا في حصيلة غير نهائية!
-
مجزرة في جبشيت!
-
بالفيديو: دمارٌ هائل... هكذا بدت ساحة النبي شيت بعد الغارات الإسرائيلية
-
إليكم حصيلة الغارات على النبي شيت!
-
طوارئ الصحة كشفت عن الحصيلة الأولية لغارات الجيش الإسرائيلي على بلدة النبي شيت
-
أسرار الصحف ليوم السبت 7 آذار 2026
-
«الجمهورية»: التمديد لسنتَين هو الخيار الأكثر ترجيحاً
-
«الأخبار»: قائد الجيش رفض طلباً بإخلاء ثكنات ومراكز الجيش في جنوب نهر الليطاني
-
ما هدف عملية الإنزال الإسرائيلية في النبي شيت؟
-
شعبة المعلومات توقف مراسل المنار علي برّو
-
حزب الله يكشف تفاصيل الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت
-
عملية إنزال فاشلة.. ما الذي حصل في بلدة النبي شيت؟!
-
ما حقيقة خبر "إنزال اسرئيلي في البقاع"؟!
-
تفاصيل عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي !
-
فرع المعلومات يلقي القبض على علي برو في رأس النبع
-
الرئيس عون ناقش في اتصال هاتفي مع ماكرون تقييم نتائج الاتصالات الجارية لوقف التصعيد بعد اتساع الاعتداءات الاسرائيلية
-
الموت يفجع الإعلامية رابعة الزيّات
-
الشرع يوضح لسلام دوافع التعزيزات السورية على الحدود
-
-
Just in
-
10 :10
طيران الإمارات: استئناف الرحلات في مطار دبي ويمكن للمسافرين التوجه إلى المطار
-
10 :09
تفاصيل ليلة دامية: إنزال إسرائيلي في النبي شيت واشتباكات و26 شهيدًا! تتمة
-
10 :07
هذا ما طلبه "الحزب" من نوابه! تتمة
-
10 :02
وزارة الدفاع القطرية: تصدينا لهجمة صاروخية استهدفت قطر
-
09 :56
وكالة تسنيم الإيرانية: موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة باتجاه البحرين وقطر
-
09 :54
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: تم تعليق العمليات بشكل مؤقت في مطار دبي الدولي
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
تفاصيل ليلة دامية: إنزال إسرائيلي في النبي شيت واشتباكات و26 شهيدًا!
-
-
-
07 March 2026
-
هذا ما طلبه "الحزب" من نوابه!
-
-
-
07 March 2026
-
بعد إنزال النبي الشيت والغارات... 16 شهيدًا في حصيلة غير نهائية!
-
-
-
07 March 2026
-
مجزرة في جبشيت!
-
-
-
07 March 2026
-
بالفيديو: دمارٌ هائل... هكذا بدت ساحة النبي شيت بعد الغارات الإسرائيلية
-
-
-
07 March 2026
-
إليكم حصيلة الغارات على النبي شيت!
-
-
-
07 March 2026
-
طوارئ الصحة كشفت عن الحصيلة الأولية لغارات الجيش الإسرائيلي على بلدة النبي شيت
-
-
-
07 March 2026
-
أسرار الصحف ليوم السبت 7 آذار 2026
-
-
-
07 March 2026
-
«الجمهورية»: التمديد لسنتَين هو الخيار الأكثر ترجيحاً
-
-
-
07 March 2026
-
«البناء»: ترامب عالق في هرمز والمخزون… ويستبدل إسقاط النظام بالاستسلام ثم يتراجع
-
-
-
07 March 2026