«الجمهورية»: التمديد لسنتَين هو الخيار الأكثر ترجيحاً
07 March 2026
source: الجمهورية
كشفت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»، أنّ «الحرب مشتعلة، وليس معلوماً متى تنتهي، وبالتالي قد تستمر لفترة طويلة، وتبعاً لذلك، فإنّ الأولوية هي لاستمرار انتظام المؤسسة التشريعية، وهذا قد لا يتوفّر مع اقتراحات التمديد القصير الأجل لأربعة أو ستة أشهر، حتى التمديد لسنة قد يكون مخرجاً مقبولاً».علماً أنّ المداولات داخل الغرف المغلقة وفق معلومات «الجمهورية» تشي بأنّ «التمديد لسنتَين هو الخيار الأكثر ترجيحاً، على أن يُقَرّ مَقروناً بشرط إجراء الإنتخابات في أقرب فرصة سانحة تتوفّر فيها الظروف الموضوعية لإجرائها قبل انتهاء الولاية الممدّدة».
08 :37
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... من هو رون آراد؟ (LBCI) تتمة
08 :35
وكالة تسنيم: كلمة متلفزة مرتقبة للرئيس الإيراني يوجهها إلى دول المنطقة
08 :30
إليكم حصيلة الغارات على النبي شيت! تتمة
08 :25
مصادر أمنية لرويترز: حريق بشركتين أميركيتين في البصرة عقب هجوم بمسيّرة
08 :24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الجيش نفذ عمليات في الأراضي اللبنانية الليلة الماضية للعثور على جثة رون آراد
08 :17
الجيش الإسرائيلي: أكثر من 80 مقاتلة شاركت في ضربات واسعة على بنى عسكرية للنظام الإيراني في طهران ووسط إيران
«الأخبار»: قائد الجيش رفض طلباً بإخلاء ثكنات ومراكز الجيش في جنوب نهر الليطاني
ما هدف عملية الإنزال الإسرائيلية في النبي شيت؟
شعبة المعلومات توقف مراسل المنار علي برّو
حزب الله يكشف تفاصيل الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت
عملية إنزال فاشلة.. ما الذي حصل في بلدة النبي شيت؟!
ما حقيقة خبر "إنزال اسرئيلي في البقاع"؟!
تفاصيل عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي !
فرع المعلومات يلقي القبض على علي برو في رأس النبع
الرئيس عون ناقش في اتصال هاتفي مع ماكرون تقييم نتائج الاتصالات الجارية لوقف التصعيد بعد اتساع الاعتداءات الاسرائيلية
الموت يفجع الإعلامية رابعة الزيّات
الشرع يوضح لسلام دوافع التعزيزات السورية على الحدود
بيان هام صادر عن نقابة المستشفيات في لبنان
Bassil condemns the Israeli war, attacks on Gulf states, and the assassination of religious figures: We back the Cabinet’s approach and call for unity around the Army and its command
بالفيديو - اشتباكات عنيفة بين حزٮ الله وجيش العدو
بالفيديو - الجيش الإسرائيلي يستهدف موقع القوة الغانية التابعة لقوات اليونيفل في بلدة القوزح
استشهاد شقيق إعلامي لبناني وزوجته في غارة اسرائيلية استهدفت بلدة الدوير
"يديعوت أحرونوت": هذا ما فعله الصاروخ الذي أطلقه حزب الله الخميس
حزب الله استهدف دشمة يتحصّن فيها جنود إسرائيليون في موقع بلاط المستحدث جنوب لبنان
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ وضع كارثي للنزوح وأداء الدولة دون المستوى... التمديد في مراحله الأخيرة و"التيار" يقترح حصره بأشهر أربعة
الصحة: شهيد سوري وثلاثة جرحى في منطقة مار محايل الشياح
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... من هو رون آراد؟
07 March 2026
إليكم حصيلة الغارات على النبي شيت!
07 March 2026
طوارئ الصحة كشفت عن الحصيلة الأولية لغارات الجيش الإسرائيلي على بلدة النبي شيت
07 March 2026
أسرار الصحف ليوم السبت 7 آذار 2026
07 March 2026
«البناء»: ترامب عالق في هرمز والمخزون… ويستبدل إسقاط النظام بالاستسلام ثم يتراجع
07 March 2026
«الأخبار»: قائد الجيش رفض طلباً بإخلاء ثكنات ومراكز الجيش في جنوب نهر الليطاني
07 March 2026
ما هدف عملية الإنزال الإسرائيلية في النبي شيت؟
07 March 2026
السمنة تهدد نصف سكان العالم بحلول 2035
07 March 2026
شعبة المعلومات توقف مراسل المنار علي برّو
07 March 2026
حزب الله يكشف تفاصيل الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت
07 March 2026