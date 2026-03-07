تعليقاً على ما حصل من حدث هام جداً في بلدة النبي شيت البقاعية، كشفت الإعلامية إسراء الفأس ما يلي عبر صفحتها :

" مهم جداً: ملخص ما حصل في بلدة النبي شيت نقلاً عن مراسل المنار علي الأكبر البرجي:



نجحت المقاومة الاسلامية في التصدّي لإنزال إسرائيلي في بلدة النبي شيت، نفذته قوات العدو في وسط البلدة بعد شنّ الطائرات الحربية أحزمة نارية لأكثر من 10 ساعات متواصلة.

- حاولت القوة المعادية تنفيذ الإنزال في المرة الأولى قرابة ٧ مساءً وباءت بالفشل.

- أعادت القوة الإسرائيلية المحاولة عند الساعة 11 وفشلت أيضًا، قبل أن تدخل القوة الإسرائيلية قرابة ال 12:30 ليلًا وسط البلدة بالقرب من الجبانة من التلال المجاورة حيث كانت مجاهدوا المقاومة والأهالي بانتظارهم بكمين محكم رغم الغارات العنيفة.

- فور اكتشاف القوة المعادية وقع اشتباك عنيف تدخلت على إثره الطائرات الحربية المعادية ونفّذت غارات كثيفة على البلدة، فيما تصدّت لها مجموعات الدفاع الجويّ في المقاومة، فاضطرّت الطائرات إلى إلقاء البالونات الحرارية أثناء محاولتها التراجع.

مصير القوة الإسرائيلية المعادية ما زال مجهولًا."